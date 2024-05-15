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З тимчасово окупованих територій Запоріжжя вдалося повернути 17-річного хлопця

Хлопець шукав шляхи повернення в Україну з-під окупації.

З тимчасово окупованих територій Запоріжжя вдалося повернути 17-річного хлопця
Фото: Save Ukraine

Україні вдалося повернути 17-річного хлопця-сироту із тимчасово окупованої території Запоріжжя.

Про це повідомляють у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"З тимчасово окупованої території вдалося повернути 17-річного хлопця. Денис дуже хотів і встиг до повноліття виїхати з ТОТ. Його поверненню на підконтрольну уряду України територію сприяли Мінреінтеграції спільно з громадською спілкою «Українська мережа за права дитини", - ідеться в повідомленні.

У відомстві розповідають, що хлопець – сирота, він від повномасштабного вторгнення проживав на ТОТ Запорізької області під наглядом сусідки й весь час шукав можливості виїхати з окупації.

"Рідна тітка Дениса звернулася на гарячу лінію Мінреінтеграції із проханням допомогти вивезти племінника з окупованого міста. Хлопець перебуватиме під її опікою", — ідеться у повідомленні.

У Мінреінтеграції додають, що українська мережа за права дитини надасть хлопцеві соціально-психологічну допомогу та забезпечить речами першої потреби.

"Вже незабаром Денис відправиться до реабілітаційного табору у Трускавці. Там спеціалісти допоможуть йому не лише відновитися психологічно, а й корисно та цікаво провести час у колі однолітків", — зазначають у дописі.

У відомстві додають також, що повідомити про факт незаконного переміщення дітей на ТОТ або територію РФ можна профільному фахівцю Мінреінтеграції Наталії Ємець за номером: (050) 562-03-13.

Також доступні гарячі лінії: Мінреінтеграції – 15-48 або Національного інформаційного бюро – 16-48.

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