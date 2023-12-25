Кабмін вніс до парламенту законопроєкт про мобілізацію (оновлено)

Крім того, Кабмін вніс законопроєкт щодо посилення відповідальності за військові правопорушення.

Кабінет Міністрів України, як суб’єкт законодавчої ініціативи, зареєстрував у Верховній Раді України законопроєкт про мобілізацію.

Про це повідомив представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук.

Проект Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби” має реєстраційний номер 10378.

Законопроєкт передбачає, зокрема, запровадження можливості надсилати повістки про виклик до ТЦК СП через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста або на електронну пошту.

А у разі невиконання обов'язків військовозобов’язаними та резервістами вносити їх до Єдиного реєстру боржників та застосовувати обмеження: зокрема заборонити виїзд за кордон і проведення операцій з майном, обмежити право керування власним транспортом та отримати посвідчення водія, відмовляти в укладенні кредитного договору, договору позики, призупинити пільги та послуг від держави.

Крім того, Кабмін вніс законопроєкт “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення”, який має реєстраційний номер 10379.

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Кирило Данильченко: Мобілізація — це не покарання. За мотивами пресконференції Володимира Зеленського.

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