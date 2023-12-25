Уряд сьогодні мав би внести до Ради законопроєкт про мобілізацію, - Арахамія

Кабінет міністрів у понеділок мав би внести до Верховної Ради законопроєкт щодо удосконалення проведення мобілізації в Україні.
Про це заявив керівник парламентської фракції "Слуга народу", член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки Давид Арахамія.
"Сьогодні уряд мав би внести законопроект щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових. Сподіваюся, колеги з Кабінету міністрів найближчим часом закінчать свою частину роботи. Бо відсутність цього законопроекту породжує невизначеність і велику кількість фейків про блокпости, про «Дію» і т.д.", - написав він у Telegram.
Арахамія наголосив, що алгоритм роботи не змінився: військове командування внесло запит на мобілізацію 500 тис. військових, а уряд розробляє правила.
"Президент чітко наголосив, що вимагає комплексного підходу до проходження служби у Збройних силах. Просто набрати нових людей і не вирішити проблеми тих, хто служить зараз, - не вихід. Парламент очікує готовий документ, який можна буде обговорювати на Комітеті. Військові потребують вирішення своїх проблем. Суспільство хоче почути відповіді на усі чутливі питання. Тож маємо продовжувати працювати, незважаючи на календар", - додав він.
- У законопроєкті щодо мобілізації пропонують скасувати строкову службу та звільнити строковиків, відправивши їх у мобілізаційний ресурс з 25 років. Також пропонують зобов'язати стати на військовий облік усіх громадян незалежно від статі віком від 18 до 60 років. Жінок пропонують мобілізувати лише за їхнім бажанням.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний говорив, що мобілізацію треба повертати на минулий рівень. Він додав, що зараз це проблема хлопців, котрі воюють на передньому краї, яких має хтось замінювати. На запитання про те, як вплинуло звільнення обласних воєнкомів на ефективність мобілізації, Залужний зазначив, що "це були професіонали, вони знали, як це робити, а їх немає".