Уряд сьогодні мав би внести до Ради законопроєкт про мобілізацію, - Арахамія

Його відсутність породжує невизначеність і велику кількість фейків про блокпости, про "Дію" і т.д.

Кабінет міністрів у понеділок мав би внести до Верховної Ради законопроєкт щодо удосконалення проведення мобілізації в Україні.

Про це заявив керівник парламентської фракції "Слуга народу", член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки Давид Арахамія.

"Сьогодні уряд мав би внести законопроект щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових. Сподіваюся, колеги з Кабінету міністрів найближчим часом закінчать свою частину роботи. Бо відсутність цього законопроекту породжує невизначеність і велику кількість фейків про блокпости, про «Дію» і т.д.", - написав він у Telegram.

Арахамія наголосив, що алгоритм роботи не змінився: військове командування внесло запит на мобілізацію 500 тис. військових, а уряд розробляє правила.

"Президент чітко наголосив, що вимагає комплексного підходу до проходження служби у Збройних силах. Просто набрати нових людей і не вирішити проблеми тих, хто служить зараз, - не вихід. Парламент очікує готовий документ, який можна буде обговорювати на Комітеті. Військові потребують вирішення своїх проблем. Суспільство хоче почути відповіді на усі чутливі питання. Тож маємо продовжувати працювати, незважаючи на календар", - додав він.