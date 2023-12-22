Міністри сільського господарства України та Польщі провели переговори в онлайн-форматі

Сьогодні, 22 грудня, новий польський міністр сільського господарства й розвитку села Чеслав Секерський провів переговори з українським колегою Миколою Сольським. Під час переговорів сторони обговорили експорт української сільгосппродукції.

Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

Польський міністр повідомив, що з польського боку кордон є також кордоном Європейського Союзу. Відповідно,у зв'язку з відкриттям переговорів ЄС із Україною, буде низка дискусій за окремими переговорними напрямками.

Також Секерський запропонував організувати технічні переговори на рівні експертів.

Український міністр Микола Сольський погодився на цю пропозицію і додав, що Україна готова до них у будь-який момент.

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