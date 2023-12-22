Міністри сільського господарства України та Польщі провели переговори в онлайн-форматі

Сьогодні, 22 грудня, новий польський міністр сільського господарства й розвитку села Чеслав Секерський провів переговори з українським колегою Миколою Сольським. Під час переговорів сторони обговорили експорт української сільгосппродукції.
Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.
Польський міністр повідомив, що з польського боку кордон є також кордоном Європейського Союзу. Відповідно,у зв'язку з відкриттям переговорів ЄС із Україною, буде низка дискусій за окремими переговорними напрямками.
Також Секерський запропонував організувати технічні переговори на рівні експертів.
Український міністр Микола Сольський погодився на цю пропозицію і додав, що Україна готова до них у будь-який момент.
Що відомо про блокаду українсько-польського кордону
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Міністри інфраструктури України і Польщі узгодили план дій для розблокування кордону.
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Невдоволення польських перевізників пов'язане з конкуренцією після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та Євросоюзом. Вони заявляли, що страйк може тривати декілька місяців та стосуватися усіх пунктів пропуску. Якщо вимоги виконають, страйки обіцяли припинити. Однак у Мінрозвитку громад говорили, що більшість із вимог виконати нереально, зокрема повернення до системи видачі дозволів для роботи в Євросоюзі українським перевізникам.
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18 грудня польські перевізники відновили протести на найбільшому пункті пропуску «Ягодин — Дорогуськ» українсько-польського кордону. До них приєдналися фермери. Очікують, що акція триватиме кілька місяців. Тим часом ще з 6 листопада польські підприємці протестують перед прикордонними переходами «Гребенне — Рава-Руська» і «Краківець — Корчова». Подробиці про ситуацію читайте в матеріалі "Продовження блокади. Що відбувається на українсько-польському кордоні?".
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Напередодні віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков провів першу зустріч із новопризначеним міністром інфраструктури Польщі Даріушем Клімчаком (Dariusz Klimczak) у Варшаві. Міністри теж обговорювали проблему з розблокування кордону.
- Нині Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, який перебуває з візитом у нашій країні.