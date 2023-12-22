Питання змін до поточної Угоди про лібералізацію вантажних перевезень не обговорюють, наголосили в українському відомстві.

Міністри інфраструктури України і Польщі узгодили план дій для розблокування кордону.

Про це повідомила пресслужба українського відомства.

22 грудня відбулась зустріч заступників міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергія Деркача та Юрія Васькова із новопризначеним заступником міністра інфраструктури Польщі Павелом Ганкарсом.

Сторони погодили спільні позиції для розблокування кордону й досягли порозуміння щодо компромісних рішень та їхньої реалізації.

"Наступний етап – перемовини на рівні Міністерства інфраструктури Польщі та протестувальників. Питання змін до поточної Угоди про лібералізацію вантажних перевезень не обговорюється", - підкреслили у Мінінфраструктури.

Що відомо про блокаду українсько-польського кордону