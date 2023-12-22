Міністри інфраструктури України і Польщі узгодили план дій для розблокування кордону.
Про це повідомила пресслужба українського відомства.
22 грудня відбулась зустріч заступників міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергія Деркача та Юрія Васькова із новопризначеним заступником міністра інфраструктури Польщі Павелом Ганкарсом.
Сторони погодили спільні позиції для розблокування кордону й досягли порозуміння щодо компромісних рішень та їхньої реалізації.
"Наступний етап – перемовини на рівні Міністерства інфраструктури Польщі та протестувальників. Питання змін до поточної Угоди про лібералізацію вантажних перевезень не обговорюється", - підкреслили у Мінінфраструктури.
Що відомо про блокаду українсько-польського кордону
- Невдоволення польських перевізників пов'язане з конкуренцією після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та Євросоюзом. Вони заявляли, що страйк може тривати декілька місяців та стосуватися усіх пунктів пропуску. Якщо вимоги виконають, страйки обіцяли припинити. Однак у Мінрозвитку громад говорили, що більшість із вимог виконати нереально, зокрема повернення до системи видачі дозволів для роботи в Євросоюзі українським перевізникам.
- 18 грудня польські перевізники відновили протести на найбільшому пункті пропуску «Ягодин — Дорогуськ» українсько-польського кордону. До них приєдналися фермери. Очікують, що акція триватиме кілька місяців. Тим часом ще з 6 листопада польські підприємці протестують перед прикордонними переходами «Гребенне — Рава-Руська» і «Краківець — Корчова». Подробиці про ситуацію читайте в матеріалі "Продовження блокади. Що відбувається на українсько-польському кордоні?".
- Напередодні віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков провів першу зустріч із новопризначеним міністром інфраструктури Польщі Даріушем Клімчаком (Dariusz Klimczak) у Варшаві. Міністри теж обговорювали проблему з розблокування кордону.
- Нині Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, який перебуває з візитом у нашій країні.