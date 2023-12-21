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Україна перейшла до "плану Б" у фінансуванні, є ризики для бюджету на січень-лютий, – Марченко

На перші місяці рішень, які ухвалені партнерами, недостатньо.

Україна перейшла до "плану Б" у фінансуванні, є ризики для бюджету на січень-лютий, – Марченко
Фото: Главком

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив про ризики фінансування державного бюджету в січні-лютому 2024 року. 

"Ризики у нас є в січні-лютому. На жаль, у січні-лютому рішень, які ухвалені партнерами, недостатньо (для фінансування потреб бюджету на цей період - ІФ-У), щоб ми самостійно могли впоратися. Тому в нас наразі працює механізм плану Б", − сказав Марченко на огляді макроекономічних прогнозів на 2024 рік від Центру економічних стратегій, передає Interfax-Україна.

Також міністр додав, що максимально наближатимуть ті ресурси, які можуть наблизити, на січень-лютий. Зокрема, це авансова сплата дивідендів держкомпаній, а також збільшення обсягу запозичень на внутрішньому ринку.

Як зазначив Марченко, ситуація не критична, але є розуміння того, що в цей період потрібно максимально покладатися на внутрішній ресурс.

Також потенційним ризиком на наступний рік є збільшення видатків держбюджету на 2025 рік. 

"Якщо не буде особливостей, то ситуація під контролем і ми можемо все профінансувати. Але найбільшу невизначеність нам формує сектор безпеки та оборони. Ми не можемо знати наперед, у який момент там чогось не вистачить. Занадто багато запитань щодо ефективності використання коштів саме за цим напрямом", − сказав Марченко.

Міністр додав, що Україна передбачила в законі про держбюджет на наступний рік максимум, який могла виділити на сектор оборони та безпеки.

  • 9 листопада Верховна Рада ухвалила в цілому Державний бюджет на 2024 рік. Основна стаття видатків – оборона. 22,1% або 1,69 трлн грн будуть спрямовані для забезпечення сил безпеки та оборони. Передбачені також видатки на розвиток оборонно-промислового комплексу: 43 млрд грн на виробництво БПЛА, а також 43 млрд грн на виробництво боєприпасів та зброї в Україні.
  • Президент підписав закон про державний бюджет України на 2024 рік лише 28 листопада, хоча отримав законопроєкт на підпис 17 листопада.
  • Перший квартал може бути складним для держбюджету, адже є ризики затримки фінансової допомоги від Заходу.
  • Єврорада розгляне надання Україні 50 млрд євро лише наступного року. Ухвалення виділення на саміті в грудні заблокувала Угорщина.
  • $61 млрд від США теж розглянуть лише наступного року – Сенат уже пішов на канікули. 
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