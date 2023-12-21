Україна перейшла до "плану Б" у фінансуванні, є ризики для бюджету на січень-лютий, – Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив про ризики фінансування державного бюджету в січні-лютому 2024 року.

"Ризики у нас є в січні-лютому. На жаль, у січні-лютому рішень, які ухвалені партнерами, недостатньо (для фінансування потреб бюджету на цей період - ІФ-У), щоб ми самостійно могли впоратися. Тому в нас наразі працює механізм плану Б", − сказав Марченко на огляді макроекономічних прогнозів на 2024 рік від Центру економічних стратегій, передає Interfax-Україна.

Також міністр додав, що максимально наближатимуть ті ресурси, які можуть наблизити, на січень-лютий. Зокрема, це авансова сплата дивідендів держкомпаній, а також збільшення обсягу запозичень на внутрішньому ринку.

Як зазначив Марченко, ситуація не критична, але є розуміння того, що в цей період потрібно максимально покладатися на внутрішній ресурс.

Також потенційним ризиком на наступний рік є збільшення видатків держбюджету на 2025 рік.

"Якщо не буде особливостей, то ситуація під контролем і ми можемо все профінансувати. Але найбільшу невизначеність нам формує сектор безпеки та оборони. Ми не можемо знати наперед, у який момент там чогось не вистачить. Занадто багато запитань щодо ефективності використання коштів саме за цим напрямом", − сказав Марченко.

Міністр додав, що Україна передбачила в законі про держбюджет на наступний рік максимум, який могла виділити на сектор оборони та безпеки.