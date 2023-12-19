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Посли G7 стурбовані призначенням членів Рахункової палати до завершення реформи

Парламент хоче затвердити чотири кандидатури.

Посли G7 стурбовані призначенням членів Рахункової палати до завершення реформи
Фото: zn.ua

Посли G7 висловили стурбованість через інформацію про призначення членів Рахункової палати України.

Про це йдеться в дописі дипломатів у соцмережі Х.

"Посли G7 стурбовані повідомленнями, що цього тижня Рада поспішає з 4 новими призначеннями до Рахункової палати України до завершення реформи Рахункової палати. До ухвалення закону про реформу ці призначення підірвали б довіру до інституції, що відповідає за нагляд за міжнародною допомогою", - зазначено у повідомленні.

Очільник Рахункової палати Андрій Майснер заявив, що вирішувати це кадрове питання на основі недієвого й недосконалого законодавства, тоді як міжнародні партнери б'ють у набат, ризиковано.

  • Раніше посли "Групи семи" заявляли, що реформування Рахункової палати є шансом "показати світові, що Україна добре розпоряджається міжнародною допомогою та ресурсами власних громадян". Дипломати наголосили, що призначення нового керівництва має відбуватися лише після ухвалення законодавства, яке "забезпечує прозорий і заснований на заслугах конкурс з належною перевіркою кандидатів".
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