Посли G7 стурбовані призначенням членів Рахункової палати до завершення реформи

Посли G7 висловили стурбованість через інформацію про призначення членів Рахункової палати України.
Про це йдеться в дописі дипломатів у соцмережі Х.
"Посли G7 стурбовані повідомленнями, що цього тижня Рада поспішає з 4 новими призначеннями до Рахункової палати України до завершення реформи Рахункової палати. До ухвалення закону про реформу ці призначення підірвали б довіру до інституції, що відповідає за нагляд за міжнародною допомогою", - зазначено у повідомленні.
Очільник Рахункової палати Андрій Майснер заявив, що вирішувати це кадрове питання на основі недієвого й недосконалого законодавства, тоді як міжнародні партнери б'ють у набат, ризиковано.
- Раніше посли "Групи семи" заявляли, що реформування Рахункової палати є шансом "показати світові, що Україна добре розпоряджається міжнародною допомогою та ресурсами власних громадян". Дипломати наголосили, що призначення нового керівництва має відбуватися лише після ухвалення законодавства, яке "забезпечує прозорий і заснований на заслугах конкурс з належною перевіркою кандидатів".