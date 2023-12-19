Посли G7 стурбовані призначенням членів Рахункової палати до завершення реформи

Посли G7 висловили стурбованість через інформацію про призначення членів Рахункової палати України.

Про це йдеться в дописі дипломатів у соцмережі Х.

"Посли G7 стурбовані повідомленнями, що цього тижня Рада поспішає з 4 новими призначеннями до Рахункової палати України до завершення реформи Рахункової палати. До ухвалення закону про реформу ці призначення підірвали б довіру до інституції, що відповідає за нагляд за міжнародною допомогою", - зазначено у повідомленні.

Очільник Рахункової палати Андрій Майснер заявив, що вирішувати це кадрове питання на основі недієвого й недосконалого законодавства, тоді як міжнародні партнери б'ють у набат, ризиковано.