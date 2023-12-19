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Уряд виділить додаткову допомогу деокупованим громадам та громадам, що постраждали від війни

Уряд виділить додаткову допомогу деокупованим громадам.

Уряд виділить додаткову допомогу деокупованим громадам та громадам, що постраждали від війни
Фото: Пресслужба КСУ

Кабмін виділить додаткову допомогу деокупованим громадам та громадам, що постраждали від війни.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Також вдосконалять компенсацію реверсної дотації за жовтень-грудень і компенсацію недонадходження від ПДФО.

"Отримані кошти органи місцевого самоврядування витратять на зарплати бюджетникам та на оплату комунальних послуг", - додав прем'єр.

За його словами, станом на середину грудня держава надала місцевим бюджетам у вигляді трансфертів понад 178 млрд грн.

З цих коштів 27 млрд грн - це базова дотація, 24 млрд грн - допомога громадам, які постраждали від агресії, 87,3 млрд грн - освітня субвенція, 1 млрд грн - закупівля шкільних автобусів, 3 млрд грн - утримання лікарень та багато іншого.

"Також держава виділила майже 10,6 млрд грн субвенції місцевим бюджетам для реалізації проектів на об'єктах соціальної сфери та ЖКГ. Ідеться про ремонти та реконструкції шкіл, лікарень, житлових будинків, водогонів", - додав Шмигаль.

Глава уряду також повідомив, що за 11 місяців цього року надходження в місцеві бюджети, без урахування трансфертів, збільшилися на 15% порівняно з 2022 роком.

"Залишки коштів на рахунках порівняно з початком року зросли майже на 58% і становлять близько 182 млрд грн. Фінансова база громад залишається міцною", - сказав Шмигаль.

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