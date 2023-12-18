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В Україні оштрафували Pornhub за несплату "податків на Google"

Повідомлення про штраф податкова надіслала компанії та до Агенства доходу Канади.

В Україні оштрафували Pornhub за несплату "податків на Google"
Pornhub
Фото: cnews.ru

Державна податкова служба України оштрафувала за несплату податків "на Google"компанію-власника сайту обміну та перегляду порнографічних відеороликів Pornhub.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він нагадав, що відомий сервіс Onlyfans вже сплатив до державного бюджету України з початку 2023 року 944,1 тис. дол США.

"Водночас, компанія, яка оперує сайтом PornHub, ухиляється від реєстрації, у звʼязку з чим до неї був застосований штраф в розмірі 5543 доларів", – зазначає Гетьманцев.

Він додав, що повідомлення про штраф податкова надіслала компанії та до Агенства доходу Канади.

"Нагадую, що кожна копійка т.з. податку на Google йде на фінансування потреб нашої армії, а Україна за рейтингом PornHub на 14 місці серед інших країн по переглядам споживачів електронних послуг цього сайту", – підкреслив депутат.

Довідково. "Податок на Google" — це ПДВ у розмірі 20%, який мають сплачувати великі транснаціональні корпорації, не зареєстровані в Україні, з доходів від продажу електронних послуг: книг, фільмів, ігор, хмарних сховищ, ПЗ, реклами тощо.

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