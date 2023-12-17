Перший квартал може бути складним для держбюджету без допомоги ЄС

Україна не сумнівається, що отримає фінансову допомогу від захдіних партнерів. Питання в тому, коли саме ці гроші надійдуть в бюджет.

Про це заявляє голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

"У січні має відбутися саміт голів країн – членів Європейського Союзу, які мають ухвалити рішення про те, що Україна стає частиною семирічного бюджету ЄС. Відповідно, запускається програма Ukraine Facility, до якої ми складаємо план реформ. Україна отримуватиме транші допомоги напряму до державного бюджету після виконання умов цього плану", — каже депутатка.

За її словами, наразі майже немає сумнівів у тому, що цей пакет підтримки буде ухвалений Європейською радою.

"Основне питання полягає в тому, коли ми зможемо отримати перший транш. У нас може бути достатньо складним період першого кварталу, коли фінансування всіх міжнародних партнерів ще не надходить, тому ми розраховуємо, що ЄС якомога швидше ухвалить питання про надання бюджетної підтримки Україні. Якщо це відбудеться в січні, то це буде ідеально для нас", — сказала Підласа.

Про які гроші йдеться