Американські посадовці обговорять у Європі обмеження цін на нафту в Росії

Візит відбудеться у рамках затвердженого 12-го пакету санкції проти Росії.

Представники Міністерства фінансів США наступного тижня прибудуть до Європи, щоб обговорити з європейськими урядовцями й представниками приватного бізнесу дотримання "стелі цін" на російську нафту, – пише Reuters.

Елізабет Розенберг, помічник міністра фінансування тероризму та фінансових злочинів, і Ерік Ван Ностранд, помічник міністра економічної політики, вирушать до Брюсселя 18 грудня та Лондона 19-20 грудня.

"Вони обговорюватимуть весь спектр варіантів політики, пов'язаних із обмеженням цін, зокрема нещодавні кроки, зроблені як США, так і ЄС та іншими членами коаліції", — повідомило Reuters джерело.

Візит посадовців відбудеться після того, як у четвер країни Європейського Союзу погодили 12-й пакет санкцій проти Росії та встановили посилення вимог до компаній для дотримання граничної ціни на російську нафту.

Наприкінці грудня минулого року Захід встановив максимальну ціну на експорт російської нафти морським транспортом у 60 доларів, яка є частиною західних санкцій, Механізм забороняє західним компаніям надавати послуги з перевезення нафти з РФ за вищою від "стелі" ціною.

Обмеження змусили Росію перенести продажі нафти в Китай та Індію та інвестувати в "тіньовий флот" старих танкерів.

Санкції проти російської нафти: