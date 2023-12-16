У G7 готові конфіскувати заморожені російські активи на користь України

Країни Заходу активно шукають способи конфіскації активів російського центробанку на користь фінансування України. На засіданнях "G7" представники США запевнили, що існує законний шлях до конфіскації активів, який відповідає міжнародному праву, – пише Financial Times.

У "Групі Семи" зазначили, що захоплення російських активів могло б забезпечити альтернативний потік фінансування для Києва, особливо з огляду на величезні витрати на поствоєнну реконструкцію. Крім того, конфіскація російських активів поклала б початок нової глави у фінансовій війні Заходу проти Москви.

"Цей поштовх стався після того, як цього тижня два найважливіші пакети фінансової допомоги для України на суму понад 100 мільярдів доларів зірвалися, оскільки республіканці в Конгресі США та Віктор Орбан з Угорщини, яка є членом ЄС, виступили проти фінансування Києва",– пише FT.

За словами видання, до цього часу країни-члени G7 побоювалися такого кроку через ризик "витоку" фінансів. Та й Вашингтон ніколи публічно не підтримував конфіскацію, а ось останніми тижнями США зайняли більш наполегливу позицію, стверджуючи в комітетах G7, що існує шлях до конфіскації активів, який "відповідає міжнародному праву".

"Члени G7 та інші особливо постраждалі держави можуть конфіскувати російські суверенні активи як контрзахід, щоб спонукати Росію припинити свою агресію", — йдеться в дискусійному документі уряду США, з яким ознайомилася Financial Times і який був розповсюджений у комітетах G7.

Офіційний представник США заявив Financial Times, що Вашингтон веде активні переговори щодо використання російських активів і вважає, що рішення потрібно ухвалити в короткий термін. Це питання можуть обговорити на можливій зустрічі лідерів «Групи семи», присвяченій другій річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Заклики до використання заморожених російських активів стали гучнішими, на тлі проблеми щодо додаткового фінансування для України. Оскільки пакети допомоги на 60 мільярдів доларів і 50 мільярдів євро у Вашингтоні та Брюсселі не отримали схвалення цього тижня.

Лорд Девід Кемерон, міністр закордонних справ Великої Британії, висловив упевненість у наявності "законного шляху" для конфіскації активів і припустив, що Великобританія може діяти спільно із США, якщо інші лідери G7 не підтримають пропозицію.

"Надзвичайні часи вимагають надзвичайних заходів", — сказав лорд Кемерон парламентському комітету Великобританії в четвер, додавши, що наполягає на пропозиції в G7.

За словами одного з європейських дипломатів, ЄС потрібно знайти спосіб отримати допомогу в будь-якій формі. "все більше і більше країн вказують на активи і дивуються, чому вони досі там сидять".

Як ЄС шукає можливості підтримати Україну за допомогою арештованих російських активів