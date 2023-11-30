​ЄС хоче оприлюднити план з використання заморожених активів РФ попри спротив деяких держав-членів

Йдеться про законопроєкт про запровадження податку на непередбачені доходи на прибуток, отриманий від заморожених активів.

Європейський Союз має прогрес щодо пропозиції оподаткувати прибуток від більш ніж 200 мільярдів євро заморожених активів російського центробанку, щоб допомогти відновленню України, повідомляє Bloomberg.

Європейська комісія планує оприлюднити законопроєкт про запровадження податку на непередбачені доходи на прибуток, отриманий від заморожених активів. У проєкті плану роз'яснять, що деякі питання, які порушили окремі держави-члени, все ще необхідно вирішити, і що пропозиція ЄС не заважатиме національним податкам чи іншим заходам.

Це питання розділило Євросоюз: деякі держави, як-от Бельгія, Німеччина, Франція, Італія та Люксембург - серед тих, хто висловив обережність щодо прискорення процесу та закликав до більш поступового підходу. Натомість минулого тижня вони сказали іншим послам ЄС, що виконавча влада блоку має розпочати з більш неформального документа, щоб поступово дійти до остаточного варіанту використання прибутку.

Натомість ЄК заявила, що лідери ЄС порадили прискорити роботу над пропозицією. Зустріч національних експертів та комісії 6 грудня стане ключовим моментом для визначення подальшого плану дій з доходом від арештованих росактивів.

ЄС уже декілька місяців обговорює те, як швидко реалізувати варіант застосування податку на непередбачені доходи до прибутку, отриманого від заморожених активів РФ, та використати кошти для відновлення України.

Якщо Єврокомісія вирішить затвердити план 12 грудня, то це дозволить лідерам ЄС розглянути його на саміті у Брюсселі.

Нагадаємо, минулого місяця лідери Європейського Союзу схвалили плани використання коштів, отриманих від заморожених російських активів, для допомоги Україні. Опісля на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським у Києві президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄК працює над тим, аби росактиви почали працювати на відновлення України.

Однак низка країн стурбовані ризиками для фінансових ринків, пов’язаними з таким кроком. Російськими державними активами, замороженими в ЄС на початку повномасштабного вторгнення Росії, володіє здебільшого Бельгія. Бельгійський уряд не бажає погоджуватись на використання коштів на відновлення України без одночасного аналогічного кроку з боку членів “Групи семи”.