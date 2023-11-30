СБУ прийшла з обшуками в Почаївську лавру: клірики ставили під сумнів суверенність України і ображали іудеїв (доповнено)
СБУ прийшла з обшуками в Почаївську лавру: клірики ставили під сумнів суверенність України і ображали іудеїв (доповнено)
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
​Африканські виклики для України
​Африканські виклики для України
Перш ніж радити Україні віддати території в обмін на членство в НАТО, варто самому так вчинити, – Кулеба
Перш ніж радити Україні віддати території в обмін на членство в НАТО, варто самому так вчинити, – Кулеба
Перший зимовий дефіцит струму без масованих обстрілів. У чому причини?
Перший зимовий дефіцит струму без масованих обстрілів. У чому причини?
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Хто і що стоїть за страйком перевізників на україно-польському кордоні
Хто і що стоїть за страйком перевізників на україно-польському кордоні
1:0 на користь робінії. Або чому вже зараз слід перейнятися, як інвазійні рослини змінюють нашу природу
1:0 на користь робінії. Або чому вже зараз слід перейнятися, як інвазійні рослини змінюють нашу природу
ГоловнаСвіт

​ЄС хоче оприлюднити план з використання заморожених активів РФ попри спротив деяких держав-членів

Йдеться про законопроєкт про запровадження податку на непередбачені доходи на прибуток, отриманий від заморожених активів.

​ЄС хоче оприлюднити план з використання заморожених активів РФ попри спротив деяких держав-членів
Фото: EPA/UPG

Європейський Союз має прогрес щодо пропозиції оподаткувати прибуток від більш ніж 200 мільярдів євро заморожених активів російського центробанку, щоб допомогти відновленню України, повідомляє Bloomberg.

Європейська комісія планує оприлюднити законопроєкт про запровадження податку на непередбачені доходи на прибуток, отриманий від заморожених активів. У проєкті плану роз'яснять, що деякі питання, які порушили окремі держави-члени, все ще необхідно вирішити, і що пропозиція ЄС не заважатиме національним податкам чи іншим заходам.

Це питання розділило Євросоюз: деякі держави, як-от Бельгія, Німеччина, Франція, Італія та Люксембург - серед тих, хто висловив обережність щодо прискорення процесу та закликав до більш поступового підходу. Натомість минулого тижня вони сказали іншим послам ЄС, що виконавча влада блоку має розпочати з більш неформального документа, щоб поступово дійти до остаточного варіанту використання прибутку.

Натомість ЄК заявила, що лідери ЄС порадили прискорити роботу над пропозицією. Зустріч національних експертів та комісії 6 грудня стане ключовим моментом для визначення подальшого плану дій з доходом від арештованих росактивів.

ЄС уже декілька місяців обговорює те, як швидко реалізувати варіант застосування податку на непередбачені доходи до прибутку, отриманого від заморожених активів РФ, та використати кошти для відновлення України. 

Якщо Єврокомісія вирішить затвердити план 12 грудня, то це дозволить лідерам ЄС розглянути його на саміті у Брюсселі.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, минулого місяця лідери Європейського Союзу схвалили плани використання коштів, отриманих від заморожених російських активів, для допомоги Україні. Опісля на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським у Києві президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄК працює над тим, аби росактиви почали працювати на відновлення України.

Однак низка країн стурбовані ризиками для фінансових ринків, пов’язаними з таким кроком. Російськими державними активами, замороженими в ЄС на початку повномасштабного вторгнення Росії, володіє здебільшого Бельгія. Бельгійський уряд не бажає погоджуватись на використання коштів на відновлення України без одночасного аналогічного кроку з боку членів “Групи семи”.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies