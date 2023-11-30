"Більше ракет, більше боєприпасів, більше систем ППО. І швидше", – Мішель закликав ЄС консолідувати підтримку України

Президент Європейської Ради Шарль Мішель вважає, що Європа має зосередитися на двох основних оборонних цілях: продовженні "залізної" військової допомоги Україні та посиленні власної.

Про це він сказав на конференції Європейського оборонного агентства (EDA). Він наголосив, що українці б'ються за свободу і незалежність Батьківщини, але також і за спільні цінності – мир, демократію та процвітання Європи.

Разом із державами-членами Євросоюз надав Україні безпрецедентну військову допомогу. 27 мільярдів євро через Європейський фонд миру та Місію військової допомоги ЄС.

"Але нам потрібно зробити більше. Більше ракет, більше боєприпасів, більше систем ППО. І швидше. Це зобов'язання перед Україною. І перед власними громадянами. Захищаючи Україну, ми захищаємо себе", – сказав він.

Мішель закликав членів ЄС об'єднувати ресурси, щоб підвищити ефективність. Виробництво залежить від сировини з третіх країн включно з Китаєм. Графіт, наприклад, є найбільш використовуваним матеріалом в оборонній промисловості. Для вертольотів, підводних човнів, артилерії, ракет. Китай виробляє 70% світового графіту. Президент Євроради сказав, що скоординовані європейські дії забезпечать доступ до критичної сировини для збільшення внутрішнього військового виробництва.

Шарль Мішель також сказав, що Європа має працювати над справжнім єдиним ринком оборони. Він запропонував чотири ідеї:

Зробити координацію витрат на оборону більш ефективною. За останні роки роль Європейського оборонного агентства значно розширилася. EDA має стати потужним європейським оборонним відомством, яким керуватиме Верховний представник під основним керівництвом Європейської ради. Координувати та керувати спільними закупівлями та їх фінансуванням – у тісному зв’язку з державами-членами. Із 68 проектів PESCO, створених ЄС на сьогоднішній день, десять координуються EDA. Це число має зростати.

Адаптувати нормативну базу. Купівля танків чи систем протиповітряної оборони – це не те саме, що покупка паперу та принтерів. Державні закупівлі та спільні закупівлі мають бути більш адаптованими до специфіки та геополітики оборонного сектору.

Нарощувати фінансування ОПК. Підвищення передбачуваності державних замовлень допоможе галузі отримати доступ до фінансування приватного сектора. Це надсилатиме чіткий сигнал: виробляйте, а ми купуємо. Забезпечить довгострокові контракти. Також треба розглянути ідею європейських оборонних облігацій для зміцнення технологічної та промислової бази. Ці облігації ЄС можуть стати новим класом активів, у тому числі для роздрібних інвесторів.

Зосередитися на конкретних проєктах, які мають структурний європейський вплив. Це забезпечує безпеку громадян. Уже є стратегії для космічної та морської сфер. Але можна піти далі. ЄС міг би розробити наступне покоління повністю сумісних можливостей у майбутніх бойових системах. Останні ініціативи, як-от проєкт "Майбутня повітряна бойова система" (FACS) та Європейська ініціатива "Небесний щит", є доказом того, що країни-члени готові до більшої співпраці, вважає президент Євроради.

Нагадаємо, ЄС все ще сподівається виконати обіцянку перед Україною та поставити їй один мільйон боєприпасів до березня 2024. Станом на зараз надано близько 300 000, хоча більша частина часу вже минула.

Виділення мільйону боєприпасів у ЄС схвалили в травні 2023.