Аргентина не планує увійти до БРІКС

Група країн БРІКС не буде розширена за рахунок Аргентини.
Про це повідомила майбутня голова МЗС Аргентини Діана Мондіно.
“Ми не увійдемо до БРІКС”, - написала вона.
No ingresaremos a los BRICS.— Diana Mondino (@DianaMondino) November 30, 2023
Нагадаємо, Аргентина, Єгипет, Ефіопія, Іран, Саудівська Аравія та ОАЕ офіційно отримали запрошення до членства у блоці БРІКС. Лідери Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки домовилися розширити свою групу на саміті, який завершився у Йоганнесбурзі (ПАР). Це буде перше розширення із 2010 року.
Втім, згодом рішення Аргентини приєднатися до блоку БРІКС отримало негативну реакцію всередині країни.