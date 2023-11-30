Аргентина не планує увійти до БРІКС

Група країн БРІКС не буде розширена за рахунок Аргентини.

Про це повідомила майбутня голова МЗС Аргентини Діана Мондіно.

“Ми не увійдемо до БРІКС”, - написала вона.

No ingresaremos a los BRICS. — Diana Mondino (@DianaMondino) November 30, 2023

Нагадаємо, Аргентина, Єгипет, Ефіопія, Іран, Саудівська Аравія та ОАЕ офіційно отримали запрошення до членства у блоці БРІКС. Лідери Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки домовилися розширити свою групу на саміті, який завершився у Йоганнесбурзі (ПАР). Це буде перше розширення із 2010 року.

Втім, згодом рішення Аргентини приєднатися до блоку БРІКС отримало негативну реакцію всередині країни.