Зеленський провів розмову з новообраним президентом Аргентини

Йшлося про підготовку саміту Україна – Латинська Америка та долучення Аргентини до повоєнної відбудови нашої держави.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новообраним очільником Аргентини Хав’єром Мілеєм.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Зеленський подякував Мілею за підтримку України, гуманітарну допомогу і обговорив можливу співпрацю двох держав щодо розслідування російських воєнних злочинів в Україні, притягнення РФ до відповідальності, а також повоєнну відбудову нашої країни.

Зеленський запросив Мілея продовжити участь Аргентини в імплементації Формули миру, зокрема, направити свого представника на наступну зустріч радників із питань національної безпеки та політичних радників. Також запропонував долучитися до підготовки саміту Україна – Латинська Америка.

Президент запросив свого аргентинського колегу відвідати Україну з візитом.

Нагадаємо, Хав'єр Мілей, телезірка, ультраправий лібертаріанець, переміг цими днями на виборах президента Аргентини. Він рішуче підтримує Україну і виступає за розширення співпраці Аргентини з США.

Мілей не зміг перемогти у першому турі президентських виборів у жовтні - набрали лише 30% голосів виборців.