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Зеленський про можливу відмову про початок переговорів із ЄС: Хотілося б, щоб ми не награвали зайві перемоги Росії

Президент Євроради додав, що "абсолютно впевнений, що ми матимемо спільну відповідь позитивну". 

Зеленський про можливу відмову про початок переговорів із ЄС: Хотілося б, щоб ми не награвали зайві перемоги Росії
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський, коментуючи можливу відмову ЄС від початку переговорів про вступ України, заявив про те, аби не "награвати" зайві перемоги Росії.

Про це він сказав на спільній пресконференції з президентами Євроради і Молдови у Києві 21 листопада.

Зеленський зазначив, що в разі відмови також може з'явитися ризик щодо рішень із санкціями і подальшій допомозі України.

"Дуже хотілося б, щоб ми не награвали зайві перемоги Російській Федерації. Тому що якщо немає об'єднання - а навколо такого рішення дуже важливе єднання Європи, то після таких рішень можуть ламатися і інші рішення: щодо допомоги Україні, щодо санкційного тиску, щодо фінансової допомоги", - сказав Президент України.

Зеленський зазначив, що "ми подарунків ніяких не очікуємо, але все ж таких хотів би, щоб звернули увагу, що ми країна у війні".

Президент Євроради Шарль Мішель сказав, що "абсолютно впевнений, що ми матимемо спільну відповідь позитивну" щодо початок переговорів про вступ України до ЄС.

"Для нас рішення у грудні - це мотиваційне рішення, мобілізаційне рішення... Це не значить, що нам подарують те чи інше рішення... Є сім рекомендацій, ми повинні (як би нам складно не було) їх виконувати. Сьогодні ми зробили, я вважаю, все, якщо навіть майже все, то все інше буде зроблено", - зауважив глава держави.

Зеленський згадав ухвалені Радою необхідні євроінтеграційні закони і рекомендації Єврокомісії та додав, що "багато що зможемо ще в цьому році".

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Нагадаємо, нині до Києва прибули президенти Євроради Шарль Мішель і Молдови Мая Санду. Окрім євроінтеграції на двосторонніх зустрічах із Зеленським йшлося також про український експорт територією Молдови.

Шарль Мішель запевнив колег на спільній пресконференції, що зробить все можливе для початку переговорів про вступ обох держав до ЄС.

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