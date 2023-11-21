Росія вдарила по Одещині ракетами Х-31П, є влучання

Люди не постраждали.

Тактична авіація росіян протягом дня і ввечері 21 листопада завдала ракетних ударів по Одещині.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Ворог застосував ракети типу Х-31П. За інформацією військових, протирадіолокаційні ракети окупанти спрямовують для того, аби спробувати виявити та знищити системи протиповітряної оборони.

Є влучання.

"На території Одеси та Білгород-Дністровського району відбулось влучання по відкритій поверхні, адмінбудівлі та припортовій інфраструктурі. Люди не постраждали", - зазначили військові.

Нагадаємо, днями в Одеській області унаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено енергетичний об’єкт − нафтобазу. Через обстріл без світла залишились дві тисячі сімей, до того ж ситуацію ускладнила негода.