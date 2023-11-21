У Запорізькій області виявили 200 тонн неоформленої "гуманітарки" на базі одного з підприємств

На базі одного з підприємств Запорізької області виявили близько 200 тонн неоформленої гуманітарної допомоги.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, матеріальні цінності зберігалися там ще з 2022 року без відповідних договорів.

Фото: Telegram/Юрій Малашко

Фото: Telegram/Юрій Малашко

Фото: Telegram/Юрій Малашко

"Дуже схоже, що їх хтось хотів приховати. Гуманітарну допомогу вже передали тим, хто її потребував найбільше - військовим", - додав керівник ОВА.

Наразі всі матеріали щодо факту розкрадання передали до правоохоронних органів.

Нагадаємо, торік посадовців Запорізької області підозрювали у продажі гуманітарної допомоги. Контррозвідники СБУ спільно з НАБУ провели низку обшуків у Запоріжжі, зокрема в міській раді, обласній військовій адміністрації та складських приміщеннях за адресами проживання причетних до злочину осіб.

За даними джерел LB.ua серед правоохоронних органів, слідчі дії проводилися у заступниці голови Запорізької військової адміністрації Злати Некрасової та секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва.

Також СБУ ліквідувала масштабну схему розкрадання гуманітарної допомоги, яка призначалася українським захисникам. Ділки намагались незаконно продати понад 1 тис. бронежилетів на загальну суму більше 12 млн гривень. Ці засоби захисту були виготовлені в Україні однією з громадських організацій, і через Черкаську військову адміністрацію мали піти на потреби оборони. Втім замість безкоштовної передачі українським захисникам причетні чиновники намагались продати бронежилети через афілійовані комерційні структури та мережу супермаркетів.