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​Українців попередили про ожеледицю на дорогах у вівторок

Небезпека омине крайній південь України.

​Українців попередили про ожеледицю на дорогах у вівторок

22 листопада на дорогах України, крім крайнього півдня, буде ожеледиця.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

У вівторок буде хмарно. Крім північного сходу та сходу, на решті території слід очікувати невеликий сніг та мокрий сніг, у південній частині - помірні опади здебільшого у вигляді дощу.

У західних та центральних областях подекуди ожеледь, на заході країни вночі та вранці місцями туман; на дорогах країни, крім півдня, ожеледиця.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура протягом доби у північній частині становитиме  1-6°, у східних областях - 6-11° морозу, на решті території від 3° морозу до 2° тепла (вдень на півдні країни 0-5° тепла, в Криму до 10°).

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Нагадаємо, цього року в Києві зафіксований найдовший безморозний період за час спостережень. Тим часом на Харківщині випало до 20 см снігу

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