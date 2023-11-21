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Словацькі перевізники почали блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

Блокування ініціювала та проводить Спілка перевізників Словаччини. Про терміни блокування не повідомляється.

Словацькі перевізники почали блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
Ілюстративне фото: пункт пропуску "Вишнє Німецьке — Ужгород"
Фото: Facebook/Закарпатська митниця

На території Словаччини перевізники почали блокувати рух вантажівок через пункт пропуску “Вишнє Німецьке”.

Про це повідомляє Державна прикрдонна служба України із посиланям на інформацією від Прикордонної поліції Словацької Республіки.

Сьогодні з 13:30 розпочалося блокування руху вантажівок, що рухаються в напрямку словацького пункту пропуску “Вишнє Німецьке”, суміжному з українським пунктом пропуску “Ужгород”.

Його ініціювала та проводить Спілка перевізників Словаччини. 

Про терміни блокування не повідомляється.

На даний час на території Словаччини перед пунктом пропуску “Вишнє Німецьке” в напрямку України перебуває близько 300 вантажівок. 

При цьому пропуск автомобілів та автобусів здійснюється в штатному режимі.

Зазначимо, минулого тижня словацькі перевізники вже блокували саме цей пункт пропуску на кордоні з Україною, але лише на одну годину. Так словаки висловили підтримку польським перевізникам, які теж протестують. 

Нагадаємо, раніше ДПСУ повідомила, що станом на ранок 20 листопада на українсько-польському кордоні в напрямку трьох пунктів пропуску – "Ягодин-Дорогуськ", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська - Гребенне" – стоїть приблизно 2900 вантажних транспортних засобів.

Через протест польських перевізників, що розпочався 6 листопада, на ПП "Ягодин-Дорогуськ", "Краківець-Корчова" та "Рава-Руська - Гребенне" черги на в'їзд перед заблокованими пунктами пропуску на українсько-польському кордоні з польського боку сягають до 40 км. За озвученою Мінвідновлення інформацією, на українсько-польському кордоні було заблоковано 20 тис. транспортних засобів, а потік вантажних автомобілів через нього впав на 20-25%.

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