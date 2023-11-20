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Фінляндія не змогла вирішити ситуацію на кордоні з Росією через дипломатичні канали

Уряд Фінляндії готовий прийняти подальші обмеження при погіршенні ситуації.

Фінляндія не змогла вирішити ситуацію на кордоні з Росією через дипломатичні канали
Фото: yle.fi

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо прибув на кордон з Росією, щоб особисто ознайомитись із ситуацією і підтримати прикордонників.

Про це повідомляє Yle.

“Якийсь час російська влада пропускала людей без належних документів. У нас є ознаки, що ця діяльність має організований характер”, – сказав Орпо.

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Він додав, що вирішити проблему через дипломатичні канали з Росією не вдалося, але в уряду ”висока готовність” прийняти подальші обмеження при погіршенні ситуації.

Голова уряду уточнив, що ці рішення мають бути ретельно підготовлені та пропорційні.

Як раніше повідомлялось, уряд Фінляндії може повністю закрити пункти пропуску, які ще працюють на сухопутному кордоні з Росією. Причиною розгляду такого рішення є великий наплив нелегальних шукачів притулку з Росії.

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