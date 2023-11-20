До страйку польських перевізників, які блокують кордон з Україною, долучаться і фермери

Страйкарі планують блокувати ще один пункт пропуску.

До акції протесту польських далекобійників на кордоні з Україною мають намір приєднатися і фермери, передає Bloomberg.

Страйк може заторкнути і четвертий пункт пропуску.

Нараз через блокаду польської сторони по обидва боки кордону перебуває майже 20 тисяч автомобілів. Це призвело до того, що Київ почав пропонувати допомогу в евакуації водіїв.

До триденної акції протесту мають намір долучитися близько сотні фермерів. Вони заблокують пункт пропуску "Медика".

До президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн звернулися члени Міжнародного союзу автотранспорту, галузевої групи, а також зі Словаччини, Угорщини, Польщі, Чехії та Литви з проханням переглянути домовленість із Києвом, яка допускає лібералізацію дорожнього руху і термін дії якої закінчується у червні 2024 року. Однак Єврокомісія заявила, що повторне введення квот чи дозволів на автомобільні перевезення з України юридично неможливе, оскільки порушить чинні домовленості між ЄС та Києвом.

Заступник міністра інфраструктури України Сергій Деркач написав на своїй фейсбук-сторінці, що відвідавши 20 листопада КПП "Рава-Руська" та "Краковець", побачив не більш ніж 15 протестувальників, які фактично утримують кордон у заручниках.

"Очевидно, що гарантії безперешкодного доступу гуманітарної допомоги та небезпечних вантажів не виконуються. Ми бачили численні випадки появи цистерн із паливом та черг із гуманітарною допомогою. Ми передали цю інформацію польським колегам і чекаємо на відповідь", - зазначив Деркач.

Нагадаємо, українські водії понад 10 днів залишаються заблокованими на польському кордоні. Тож Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури створило спільно із профільними асоціаціями та перевізниками на кордоні України та Польщі штаб допомоги українським водіям.

Станом на ранок 20 листопада на українсько-польському кордоні в напрямку трьох пунктів пропуску – "Ягодин-Дорогуськ", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська - Гребенне" – стояло приблизно 2900 вантажних транспортних засобів.

Віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін заявив, що Україна і Польща готуються судитися із протестувальниками, які заблокували рух транспорту.