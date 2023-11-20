Прем'єр Іспанії Санчес представив склад нового уряду

Кількість міністерств не скоротили, більшість очільників відомств зберегли свої посади.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив 20 листопада склад нового уряду, повідомляє El Mundo.

Кількість міністерств не скоротили - їх залишиться 22. 12 із них очолять жінки. До того ж, більшість керівників відомств зуміли зберегти свої посади.

У Санчеса буди чотири віцепрем'єри. Його політсила - Іспанська соціалістична робітнича партія (PSOE) - зберігає за собою ключові міністерства.

Ультралівій партії Sumar дісталися п'ять відомств, а її очільниця Йоланда Діас зберегла посаду віцепрем'єра.

Нагадаємо, минулого тижня Педро Санчеса переобрали на посаду прем'єр-міністра Іспанії. Його кандидатуру підтримали ультралівий союзник соціалістів Sumar, каталонські партії, які виступають за незалежність регіону, − Junts та ERC, баскські політичні сили PNV та EH Bildu, BNG Галісії та Канарська коаліція.

Санчес, щоб забезпечити голоси, необхідні йому для формування уряду, досяг угоди з каталонським сепаратистським угрупуванням.