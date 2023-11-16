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Педро Санчес знову очолив уряд Іспанії, опозиція закликала до дня протестів (оновлено)

Сьогодні у парламенті за його перепризначення проголосували 179 депутатів.

Педро Санчес знову очолив уряд Іспанії, опозиція закликала до дня протестів (оновлено)
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес
Фото: EPA

Педро Санчеса було переобрано на посаду прем'єр-міністра Іспанії за підтримки каталонських сепаратистів завдяки спірній угоді про амністію. Сьогодні у парламенті за його перепризначення проголосували 179 з 350 депутатів, проти − 171.

Про це пише Bloomberg.

Санчеса підтримали ультралівий союзник соціалістів Sumar, каталонські партії, які виступають за незалежність регіону, − Junts та ERC, баскські політичні сили PNV та EH Bildu, BNG Галісії та Канарська коаліція.

Рішення про переобрання Санчеса поклало кінець місяцям невизначеності після безрезультатних липневих виборів. Альберто Нуньєс Фейхоо, кандидат від консервативної Народної партії (НП), тоді отримав найбільше місць, але не зміг сформувати коаліцію. Проте лідер соціалістів починає свій новий термін, зіткнувшись з різкою негативною реакцією з приводу свого плану надати амністію сотням каталонських активістів, яким висунуто кримінальні звинувачення.

“Єдиний реальний закид з боку правих полягає в тому, що завдяки цим угодам ми завоювали уряд. Але перемога в уряді − це те, що дозволяє нам покращити життя тих, хто найбільше потребує (допомоги, - ред.) держави”, − заявив Санчес парламенту на дебатах незадовго до початку голосування.

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У своєму виступі Санчес не став вдаватися до подробиць своїх економічних планів, але пообіцяв підвищити податки для багатих, скоротити робочий тиждень до 37,5 години та продовжувати прив'язувати пенсії до інфляції. Очікується, що він скоротить кількість міністерств із нинішніх 22 і здійснить кадрові перестановки.

Фейхоо зі свого боку звинуватив Санчеса в підриві верховенства права через заяви про амністію і закликав до масових протестів у суботу, 18 листопада.

Європейська народна партія заявила сьогодні, що Європейський парламент на її запит наступного тижня обговорить, чи загрожує амністія незалежності судової системи в Іспанії. Естебан Гонсалес Понс, віце-секретар консерваторів, вважає, що обговорення верховенства права у країні є "приниженням престижу Іспанії".

Нагадаємо, можливе прийняття закону про аміністію каталонців-сепаратистів, який зареєстрували 13 листопада у парламенті, розлютило іспанців. Занепокоєння щодо законопроєкту висловили іспанські судді та Європейська комісія, заявляючи, що його прийняття може загрожувати верховенству права у країні. Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс закликав Мадрид роз’яснити ситуацію.

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