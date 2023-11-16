Педро Санчес знову очолив уряд Іспанії, опозиція закликала до дня протестів (оновлено)

Сьогодні у парламенті за його перепризначення проголосували 179 депутатів.

Педро Санчеса було переобрано на посаду прем'єр-міністра Іспанії за підтримки каталонських сепаратистів завдяки спірній угоді про амністію. Сьогодні у парламенті за його перепризначення проголосували 179 з 350 депутатів, проти − 171.

Про це пише Bloomberg.

Санчеса підтримали ультралівий союзник соціалістів Sumar, каталонські партії, які виступають за незалежність регіону, − Junts та ERC, баскські політичні сили PNV та EH Bildu, BNG Галісії та Канарська коаліція.

Рішення про переобрання Санчеса поклало кінець місяцям невизначеності після безрезультатних липневих виборів. Альберто Нуньєс Фейхоо, кандидат від консервативної Народної партії (НП), тоді отримав найбільше місць, але не зміг сформувати коаліцію. Проте лідер соціалістів починає свій новий термін, зіткнувшись з різкою негативною реакцією з приводу свого плану надати амністію сотням каталонських активістів, яким висунуто кримінальні звинувачення.

“Єдиний реальний закид з боку правих полягає в тому, що завдяки цим угодам ми завоювали уряд. Але перемога в уряді − це те, що дозволяє нам покращити життя тих, хто найбільше потребує (допомоги, - ред.) держави”, − заявив Санчес парламенту на дебатах незадовго до початку голосування.

У своєму виступі Санчес не став вдаватися до подробиць своїх економічних планів, але пообіцяв підвищити податки для багатих, скоротити робочий тиждень до 37,5 години та продовжувати прив'язувати пенсії до інфляції. Очікується, що він скоротить кількість міністерств із нинішніх 22 і здійснить кадрові перестановки.

Фейхоо зі свого боку звинуватив Санчеса в підриві верховенства права через заяви про амністію і закликав до масових протестів у суботу, 18 листопада.

Європейська народна партія заявила сьогодні, що Європейський парламент на її запит наступного тижня обговорить, чи загрожує амністія незалежності судової системи в Іспанії. Естебан Гонсалес Понс, віце-секретар консерваторів, вважає, що обговорення верховенства права у країні є "приниженням престижу Іспанії".

Me quiero dirigir a todos los grupos que hoy me darán su apoyo para renovar como presidente y formar un nuevo Gobierno de coalición.



A los 179 diputados y diputadas que han comprometido su voto y que representan a más de 12,6 millones de ciudadanos que el pasado 23 de julio… pic.twitter.com/pzjHRB51QK — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 16, 2023

Congratulations dear Pedro @sanchezcastejon on your re-election as prime minister of Spain.



I look forward to continuing our work to make the EU stronger and fit for the challenges ahead.

🇪🇺🇪🇸

Felicidades querido Pedro @sanchezcastejon por tu reelección como Presidente del… pic.twitter.com/5yC9MgIvYs — Charles Michel (@CharlesMichel) November 16, 2023

Нагадаємо, можливе прийняття закону про аміністію каталонців-сепаратистів, який зареєстрували 13 листопада у парламенті, розлютило іспанців. Занепокоєння щодо законопроєкту висловили іспанські судді та Європейська комісія, заявляючи, що його прийняття може загрожувати верховенству права у країні. Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс закликав Мадрид роз’яснити ситуацію.