ФБР занепокоєна, що війна на Близькому Сході надихне "доморощених екстремістів" на атаки в США

Прямої загрози від ХАМАС розвідники не вбачають, але терористичні організації закликають своїх прихильників до насильства.

Директор Федерального бюро розслідувань сказав Конгресу, що федеральні правоохоронці почали низку розслідувань проти пов'язаних із ХАМАСом осіб. Найбільше занепокоєння викликали "доморощені насильницькі екстремісти", що надихнулися терористами, а також "внутрішні насильницькі екстремісти, спрямовані проти євреїв у США та інших релігійних громад, пишуть СBS News.

Директор ФБР Крістофер Рей доповідав перед Комітетом внутрішньої безпеки Палати представників разом із міністром внутрішньої безпеки Майроксом та директором Національного центру боротьби з тероризмом Абізейдом. Рей сказав, що війна на Близькому Сході підняла загрозу атак проти американців на інший рівень.

Зокрема, терористи закликали до нападів на американців та їхніх партнерів.

"Враховуючи ці заклики до дій, ми найбільше стурбовані тим, що окремі особи або невеликі групи черпатимуть спотворене натхнення з подій на Близькому Сході, щоб здійснити напади тут, у себе вдома", – сказав директор ФБР.

Посадовець вважає, що американці повинні продовжувати бути пильними та обережними, але вони не повинні припиняти своє повсякденне життя. Він закликав до пильності, а не до паніки.

Федеральні посадовці останніми тижнями наголошували, що немає жодної реальної загрози проти США, і жодних ознак того, що ХАМАС ще має можливість здійснити атаку на території США.

У Штатах затримали низку осіб, що несли загрозу. Зокрема, 20-річного йорданця, що жив у Техасі і, ймовірно, готувався до нападу. У передмісті Чикаго інший чоловік напав на шестирічного палестинського хлопчика, внаслідок чого він загинув, а його матір була поранена. Слідство вважає, що напад був мотивований антимусульманською ненавистю.

Останніми тижнями ФБР заарештувало багатьох осіб за насильницькі погрози, нібито мотивовані ненавистю, зокрема чоловіка з Флориди, який, за словами влади, погрожував вбити членів єврейської організації в Нью-Йорку, чоловіка з Невади, якого звинуватили в антисемітських погрозах сенатору Джекі Розену, і студента Корнельського університету, який, за словами федеральних прокурорів, закликав до убивства євреїв у насильницьких публікаціях у соціальних мережах.