Президент Фінляндії назвав помстою Росії наплив шукачів притулку з її території

Фінський президента Саулі Нііністьо вважає різке збільшення кількості російських нелегалів помстою Кремля за вступ країни до НАТО. Він закликав до дуже чітких дій, The Guardian.

Коментарі Саулі Нііністьо пролунали після того, як фінська прикордонна служба повідомила про постійне збільшення кількості шукачів притулку, які протягом останніх днів прибувають до пунктів перетину кордону на південному сході Фінляндії.

"Я не бачу, щоб прикордонний рух закінчився інакше, ніж дуже чіткими діями Фінляндії", – сказав фінський президент на пресконференції в Бонні.

Прикордонна служба повідомила, що вчора станом на 18:00 за місцевим часом 74 шукачі притулку прибули на кордон на південному сході Фінляндії. У вівторок їх було 55, а в понеділок – 39.

Російські прикордонники зазвичай зупиняли людей, які не мають дійсних віз ЄС, щоб перетнути Фінляндію. Але в середу Нііністе заявив, що вважає, що Росія почала направляти шукачів притулку до фінських пунктів пропуску у відповідь на плани Гельсінкі підписати угоду про співпрацю в галузі оборони з Вашингтоном.

З моменту вступу Фінляндії до НАТО на початку цього року напруженість між двома країнами зросла. Фінські служби безпеки нещодавно попередили про збільшення спроб онлайн-шпигунства з боку Росії після вторгнення в Україну.

Нагадаємо, 13 листопада до східного кордону Фінляндії прибув 21 прохач притулку без в'їзних документів. Крім того, у ніч на понеділок 16 людей намагалися перетнути кордон Фінляндії з РФ без необхідних документів. Серед тих, хто намагався перетнути кордон з РФ – громадяни Іраку, Сирії, Ємену та Сомалі. Вони прибули з Росії до Фінляндії через прикордонні пости до Ваалімаа та Нуйямаа. У Фінляндії вважають, що принаймні за деякими випадками стоїть міжнародна злочинність.