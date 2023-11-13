Фінляндія занепокоєна збільшенням прохачів притулку без в'їзних документів з РФ

За цим, принаймні у деяких випадках, стоїть міжнародна злочинність.

За день 13 листопада до східного кордону Фінляндії прибув 21 прохач притулку без в'їзних документів. Крім того, у ніч на понеділок 16 людей намагалися перетнути кордон Фінляндії з РФ без необхідних документів.

Про це повідомляє YLE.

“Загадувати, як точно воно розвиватиметься, складно, але зараз схоже на те, що масштаб збільшуватиметься”, – розповів заступник командувача Прикордонної служби Південно-Східної Фінляндії підполковник Юкка Луккарі.

Серед тих, хто намагався перетнути кордон з РФ - громадяни Іраку, Сирії, Ємену та Сомалі. Вони прибули з Росії до Фінляндії через прикордонні пости до Ваалімаа та Нуйямаа.

З початку серпня намагалися перетнути кордон Фінляндії з РФ без необхідних документів 107 громадян третіх країн, які використовували Росію як транзитну країну.

“За явищем принаймні у деяких випадках стоїть міжнародна злочинність”, – наголосив Луккарі.

Як раніше повідомлялось, фінські прикордонники заявили, що в країну більше не впускатимуть велосипедистів із Росії.