Росія готується до зими. Ми маємо зосередитися на захисті й відповідях, - Зеленський
Росія готується до зими. Ми маємо зосередитися на захисті й відповідях, - Зеленський
Хвилинка неспокою
Хвилинка неспокою
Бійці 47 ОМБр опублікували кадри боїв на Авдіївському напрямку
Бійці 47 ОМБр опублікували кадри боїв на Авдіївському напрямку
Росіяни завдали ударів по Харкову та області (оновлено)
Росіяни завдали ударів по Харкову та області (оновлено)
Окупанти скинули у Чорне море чотири авіабомби
Окупанти скинули у Чорне море чотири авіабомби
У Лондоні декілька сотень тисяч людей взяли участь у пропалестинській ході
У Лондоні декілька сотень тисяч людей взяли участь у пропалестинській ході
Нардеп Дубінський отримав підозру в державній зраді
Нардеп Дубінський отримав підозру в державній зраді
The Washington Post: атаку на “Північні потоки” координував український полковник ССО Роман Червінський
The Washington Post: атаку на “Північні потоки” координував український полковник ССО Роман Червінський
Місто старців і волонтерів: як живе Херсон за рік після деокупації
Місто старців і волонтерів: як живе Херсон за рік після деокупації
ГоловнаСвіт

Франція передає Вірменії автомобілі, раніше призначені для України, - ЗМІ

Україна раніше визнала ці автомобілі занадто погано захищеними.

Франція передає Вірменії автомобілі, раніше призначені для України, - ЗМІ
Фото: МЗС Вірменії

До Вірменії прибула перша частина бронетехніки Bastion, яку передала Франція.

Про це повідомляє Ouest-France.

Зазначається, що Франція може поставити 50 броньованих машин VAB MK3.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Таке рішення Франція прийняла після того, як Вірменія попросила про бронетехніку на фоні війни із Азербайджаном. 

“Ці 12,5-тонні транспортники спочатку призначалися для України, але в Києві визнали їх занадто погано захищеними від артилерійського вогню та протитанкових ракет”, - йдеться у повідомленні.

Вони пройшли транзитом через грузинський порт Поті, а потім залізницею попрямували до Вірменії.

В свою чергу, Азербайджан засудив зближення Парижа та Єревану, і наголосив, що цей крок Франції призведе до ескалації ситуації в регіоні.

Як раніше повідомлялось, Франція відправить десятки одиниць бронетехніки ліванській армії, щоб вона могла належним чином виконувати патрульні місії в країні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies