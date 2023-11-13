Франція передає Вірменії автомобілі, раніше призначені для України, - ЗМІ

Україна раніше визнала ці автомобілі занадто погано захищеними.

До Вірменії прибула перша частина бронетехніки Bastion, яку передала Франція.

Про це повідомляє Ouest-France.

Зазначається, що Франція може поставити 50 броньованих машин VAB MK3.

Таке рішення Франція прийняла після того, як Вірменія попросила про бронетехніку на фоні війни із Азербайджаном.

“Ці 12,5-тонні транспортники спочатку призначалися для України, але в Києві визнали їх занадто погано захищеними від артилерійського вогню та протитанкових ракет”, - йдеться у повідомленні.

Вони пройшли транзитом через грузинський порт Поті, а потім залізницею попрямували до Вірменії.

В свою чергу, Азербайджан засудив зближення Парижа та Єревану, і наголосив, що цей крок Франції призведе до ескалації ситуації в регіоні.

Як раніше повідомлялось, Франція відправить десятки одиниць бронетехніки ліванській армії, щоб вона могла належним чином виконувати патрульні місії в країні.