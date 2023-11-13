Міністри оборони України та Австралії оговорили потреби української армії

Міністр оборони України провів телефонну розмову із австралійським колегою Річардом Марлесом.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Сторони обговорили ключові потреби української армії на зимовий період. Зокрема, йшлось про системи ППО, артилерію та боєприпаси.

Також Умєров та Марлес торкнулись питання систем захисту від БПЛА.

“Вдячний Австралії за послідовну політичну підтримку, військову допомогу та навчання наших воїнів”, - написав Умєров.

Як раніше повідомлялось, Австралія надасть Україні черговий пакет військової допомоги на 20 млн доларів. Пакет містить обладнання для розмінування, портативні рентгенівські апарати, 3D-принтер для металу та системи боротьби з безпілотними літальними апаратами.