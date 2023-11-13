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Росіяни знову відкрили вогонь по Херсону: пошкоджено лікарню, є загиблі й поранені (оновлено)

В ОВА закликали бути в укриттях до кінця обстрілів. 

Росіяни знову відкрили вогонь по Херсону: пошкоджено лікарню, є загиблі й поранені (оновлено)
Обстріл
Фото: Олександр Прокудін у Telegram

Російська армія вдень 13 листопада знову відкрила вогонь по Херсону. За оновленими даними, постраждали семеро людей, двоє померли. 

Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Прокудін. Він закликав мешканців залишатися в укриттях до закінчення обстрілів.

"Херсон під масованим вогнем російської армії. Залишайтеся в укриттях до закінчення обстрілів!" – написав він.

Від отриманих поранень загинули 62-річна херсонка та 45-річний херсонець. 

"До хірургічного відділення шпиталізували двох чоловіків. У 62-річного травмовані ноги, а в 64-річного – поранення в районі живота. Також до лікарні доставили 50-річного чоловіка та 67-річну жінку.  Їх стан медики оцінюють як задовільний", – сказав він.

Серед обстріляних об'єктів – лікарня. 

"Внаслідок обстрілу знищено «швидку» та інші автомобілі. Інформація уточнюється", – повідомив він.

Оновлено. Станом на 17:50, відомо, що внаслідок цього масованого удару загинули двоє цивільних людей та семеро поранені, повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко Джерело.

Також через цю атаку знищені та пошкоджені 8 автомобілів: 2 службових, 5 приватних та карета швидкої допомоги. Пошкоджені будівлі державної установи, лікарні, більше півтора десятка житлових будинків.

Сьогодні внаслідок російського обстрілу передмістя Херсона поранено двомісячного малюка. Мама дитини теж зазнала поранень, а водій авто, в якому вони їхали, загинув.

Учора Херсон святкував річницю звільнення від російських окупантів. Росіяни в цей день вдарили по місту, зокрема по обласній бібліотеці.

Про те, як живуть херсонці під постійними ворожими ударами, читайте в репортажі на LB.ua.

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