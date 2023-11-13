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Росіяни обстріляли авто в передмісті Херсона. Загинув чоловік, поранено жінку та двомісячну дитину

Унаслідок артобстрілу автомобіль загорівся.

Росіяни обстріляли авто в передмісті Херсона. Загинув чоловік, поранено жінку та двомісячну дитину
Фото: МВС

Російські окупанти обстріляли з артилерії автомобіль у передмісті Херсона. В результаті загинув 64-річний чоловік, який перебував за кермом машини. Поранення дістали 36-річна жінка та її двомісячна дитина.

Про це повідомив у Telegram міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Під звуки спецсигналу ювенальні поліцейські мчать у Херсонську лікарню. На руках - двомісячне дитя. Опівдні росіяни в передмісті Херсона обстріляли з артилерії авто, у якому дівчинка та її рідні поверталися з медогляду", - написав міністр/

Він повідомив, що внаслідок артобстрілу автомобіль загорівся.

"Наразі 36-річна мати у важкому стані перебуває в лікарні. Чоловік, який був за кермом, загинув. Імовірно, це - -річний дідусь дитини. Особу встановить експертиза, оскільки тіло вигоріло практично вщент", - додав глава МВС.

За його словами, попередньо, в дівчинки діагностували мінно-вибухове поранення голови. Її стан - середньої тяжкості. Лікарі надають необхідну допомогу та борються за життя її мами.

Нагадаємо, за даними прокуратури, від початку війни росіяни вбили понад тисячу жителів Херсонщини.

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