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СБУ і ДБР проводять обшуки в нардепа Дубінського в справі про державну зраду, – джерела

За даними джерел УП, справа стосується скандальної пресконференції з ще одним підозрюваним у держзраді Деркачем. 

СБУ і ДБР проводять обшуки в нардепа Дубінського в справі про державну зраду, – джерела
Фото: джерела

У народного депутата Олександра Дубінського сьогодні проходять слідчі дії. За даними джерел LB.ua серед правоохоронців, він фігурує в справі про державну зраду.

Обшуки проводять Служба безпеки України і Державне бюро розслідувань. Деталі з'ясовуються.

За даними джерел УП, справа стосується скандальної пресконференції "Нові факти про міжнародну корупцію, «Бурісму» та схему доведення України до банкрутства", яку Дубінський провів у 2019 році за участю екснардепа Андрія Деркача.

Нагадаємо, що Дубінський перебуває під американськими санкціями разом із екснардепом Андрієм Деркачем – за епізодом про причетність до втручання в американські вибори. Деркач сам є підозрюваним у державній зраді. Слідчі встановили, що цей колишній нардеп своїми діями дискредитував Україну на міжнародній арені, погіршував дипломатичні відносини зі Сполученими Штатами Америки, ускладнював інтеграцію України до Європейського Союзу та НАТО. За це протягом 2019-2022 років він отримав щонайменше 567 тисяч доларів від правоохоронних та розвідувальних органів Росії.

Дубінський уже є підозрюваним у організації схеми виїзду за кордон та у підробці документів. Також щодо нього оформили протокол про корупцію – слідство вважає, що він робив депутатські запити у власних інтересах. 

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