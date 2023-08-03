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У справі екснардепа, зрадника Деркача завершили слідство

Протягом 2019-2022 років він отримав щонайменше 567 тисяч доларів від правоохоронних та розвідувальних органів Росії.

У справі екснардепа, зрадника Деркача завершили слідство
Андрій Деркач
Фото: УП

Завершено слідство у справі стосовно колишнього народного депутата Андрія Деркача, який підозрюється у державній зраді та незаконному збагаченні.

Про це повідомили у Спеціалізований антикорупційній прокуратурі.

“Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування та надав відповідне доручення детективами НАБУ про відкриття матеріалів у справі стосовно народного депутата України III-IX скликань, який підозрюється у державній зраді та незаконному збагаченні”, − йдеться у повідомленні.

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Слідчі встановили, що колишній нардеп своїми діями дискредитував Україну на міжнародній арені, погіршував дипломатичні відносини зі Сполученими Штатами Америки, ускладнював інтеграцію України до Європейського Союзу та НАТО. За це протягом 2019-2022 років він отримав щонайменше 567 тисяч доларів від правоохоронних та розвідувальних органів Росії.

САП та НАБУ кваліфікують його дії за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ст. 368-5 КК України.

“Зважаючи на те, що підозрюваний переховується від слідства, стосовно нього здійснюється спеціальне досудове розслідування (in absentia)”, − повідомили у прокуратурі.

Нагадаємо, торік у грудні Федеральний суд Брукліна в Нью-Йорку офіційно опублікував обвинувачення проти Деркача. Він звинувачується у відмиванні коштів і порушенні санкцій, що набули чинності в 2020 році і стосуються втручання Росії в президентські вибори в США. 

За даними СБУ, Деркач курував створенням низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати їх для швидкого захоплення України. Нардеп входив до агентурної мережі Головного управління Генштабу Росії (ГРУ). 

Деркач підозрюється у державній зраді і перебуває в розшуку. 

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