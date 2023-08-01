У справі про рекордний хабар Злочевський заплатить штраф у 68 тисяч

Колишній міністр екології та природних ресурсів України Микола Злочевський отримав штраф у розмірі 68 тисяч гривень у справі про рекордний хабар правоохоронцям.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"Згідно з угодою суд визнав колишнього міністра винним у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 369-2 КК України", - сказано у повідомленні САП.

Там також зазначили, що, крім штрафу, Злочевський надав 500 млн гривень для проекту Армія дронів. Також обвинувачений надав допомогу підрозділам ЗСУ у вигляді купівлі обладнання на загальну суму понад 160 млн гривень.

Нагадаємо, що 12 червня 2020 року детективи НАБУ задокументували факт спроби передачі хабара керівництву бюро та керівнику САП Назару Холодницькому у розмірі $6 млн. За версією слідства, хабар давали за закриття справи проти ексміністра екології Злочевського про розкрадання стабілізаційного кредиту Реал Банк. Злочевський був міністром екології часів Віктора Януковича.

Тоді затримали трьох людей. Миколу Ільяшенка – як особу, що підозрюється у безпосередній участі в закритті справи. Другий підозрюваний – Андрій Кіча, якого називали директором з правових питань газодобувної компанії "Бурісма", власником і керівником якої є Злочевський. Третя фігурантка справи – колишню керівниця одного з департаментів ДФС України Олена Мазурова. Вона визнала провину за ч. 4 ст. 369 КК України, домовилася про угоду зі слідством і отримала умовний строк.

В липні 2020 року підозру отримав сам Злочевський. У квітні 2022 року 6 млн застави за Злочевського перерахували на потреби армії.