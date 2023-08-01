Посадовці Одеського військового квартирно-експлуатаційного управління регулярно вимагали "відкати" від підрядників, які виконували держзамовлення щодо ремонтних робіт на об’єктах ЗСУ в Одеській області.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Корупційну схему викрила військова контррозвідка СБУ. "На гарячому" піймали посередника (керівника району електричних мереж в Одесі), якого керівник управління відправив забрати понад 400 тис грн хабаря від представників місцевої ремонтно-будівельної компанії.

"За даними слідства, розмір хабаря становив 20% від загальної суми договору, згідно з яким підрядники мали провести освітлення до будівель військового містечка для українських захисників", - зазначили у спецслужбі.

Крім того, задокументували злочинну діяльність ще одного учасника оборудки – керівника афілійованої комерційної структури. Зловмисник через підконтрольні фірми виводив у тінь і в подальшому "конвертував" у готівку гроші, які отримував нібито за виконання ремонтних робіт на військових об’єктах.

На робочих місцях учасників "схеми" провели обшуки і речові докази злочину, зокрема, документи і печатки фіктивних підприємств.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Посередник отримав підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Також вирішують питання щодо обрання для нього запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Також триває розслідування для притягнення до відповідальності очільника військового квартирно-експлуатаційного управління та залученого ним до оборудки керівника комерційної структури.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше у Рівному начальник одного із квартирно-експлуатаційних відділів і двоє його спільників (заступник начальника відділу та керівник фірми) тримали підозри за привласнення майже пів мільйона гривень на ремонті казарми.

До цього слідчі ДБР повідомили про підозру директору одного з підприємств Волинської області в заволодінні 6,2 млн гривень під час будівництва казарм для військовослужбовців.