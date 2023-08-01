Під час війни очільник ТЦК СК оформив на батька, зокрема, декілька авто і дві квартири у Дніпрі.

У керівника Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки правоохоронці провели обшуки - щодо нього триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного збагачення.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Слідство встановило, що воєнком Дніпропетровщини під час дії воєнного стану оформив на батька декілька автомобілів і дві квартири у місті Дніпро. Крім того, він зареєстрував на члена родини підприємство, яке придбало нежитлове приміщення загальною площею близько 500 м кв.

Фото: Офіс Генпрокурора

Фото: Офіс Генпрокурора

Фото: Офіс Генпрокурора

Фото: Офіс Генпрокурора

Фото: Офіс Генпрокурора

В Офісі Генпрокурора зазначили, що вартість майна значно перевищує законні доходи керівника ТЦК. Тож прокурори спільно з оперативниками УСР у Дніпропетровській області та слідчими обласної поліції провели обшуки за місцем роботи, шістьома адресами проживання воєнкома та його близьких осіб, а також автомобілях.

Наразі вирішують питання щодо повідомлення посадовцю про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, нині Служба безпеки викрила корумпованого співробітника Миргородського центру комплектування та соціальної підтримки на Полтавщині. Фігурант брав хабарі за "допомогу" чоловікам в ухиленні від призову на військову службу.

Нещодавно суд наклав арешт на майно, гроші та банківські рахунки колишнього начальника одеського військкомату Євгена Борисова та членів його сім’ї. Відповідно до розслідування УП, родина воєнкома під час повномасштабної війни придбала на узбережжі Іспанії нерухомості та автівок на мільйони доларів.