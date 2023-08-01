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З початку війни піротехніки ДСНС знешкодили понад 416 тис. одиниць вибухівки

Обстежено територію площею 91 889 гектарів. 

З початку війни піротехніки ДСНС знешкодили понад 416 тис. одиниць вибухівки

З 24 лютого 2022 року піротехніки ДСНС знешкодили понад 416 тис. вибухонебезпечних предметів, серед них – 3 062 авіабомби. 

Про це повідомив у Military Media Center речник ДСНС України Олександр Хорунжий.

"У нас всього з 24 лютого здійснено понад 64 тисячі залучень піротехнічних підрозділів, вилучено і знешкоджено 416 660 одиниць вибухонебезпечних предметів", – сказав він. 

Речник ДСНС додав, що серед цих боєприпасів – 3 062 одиниці авіабомб.

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Піротехніки ДСНС з початку війни обстежили територію площею 91 889 гектарів, з них 132 гектарів було очищено за допомогою машин механізованого розмінування.

"Ми їх потребуємо, і чим більше деокуповуємо територій, тим більше така потреба буде виникати", – зазначив Хорунжий.

Наразі найбільш масштабні роботи із розмінування проводяться у Донецькій, Миколаївській, Харківській і Херсонській областях.

Раніше у британській розвідці повідомляли про те, що Росія використовує щільне мінування для сповільнення контрнаступу ЗСУ на півдні. Російські військові стали частіше застосовувати протитанкові міни.

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