Головне за ніч та ранок. Вівторок, 1 серпня

Наслідки ворожого удару по Кривому Рогу, понад 40 бойових зіткнень на сході, наступальні дії Сил оборони, втрати окупантів, чергова атака безпілотників на Москву-Сіті.

Унаслідок російського обстрілу Кривого Рогу постраждало понад 80 людей, серед них семеро дітей. Наразі у лікарнях перебувають 19 постраждалих.

"Кривий Ріг у жалобі. Вічна памʼять невинним жертвам російських ракет. Вже понад 80 постраждалих через ворожу атаку. Серед них – семеро дітей. У лікарнях залишаються 19 людей. Усі середньої тяжкості", – повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Голова ОВА додав, що ця ніч у Дніпропетровській області минулася без обстрілів.

Президент України Володимир Зеленський може поїхати на засідання Генасамблеї ООН в Нью-Йорку, що відбудеться у вересні. “Участь наживо не виключається”, − повідомили LB.ua дипломатичні джерела.

За нашою інформацією, глава держави не представлятиме “формулу миру”, про що раніше писало агентство Bloomberg.

“Формулу миру президент раніше вже представив на засіданні Радбезу ООН, а 23 лютого 2023 року вона лягла в основу резолюції Генасамблеї «Про справедливий і сталий мир в Україні». Під час нинішньої сесії відбудеться не «представлення», а просування її та інформування країн про виконання окремих пунктів формули”, − зазначили джерела LB.ua.

Водночас українська сторона має намір розширити географію, запросивши певну кількість держав доєднатися до мирної ініціативи президента Зеленського.

Докладніше – в нашій новині.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що вчора відбулось понад 40 бойових зіткнень.

Минулої доби ворог завдав 9 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені цивільні, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, продовжують вогневе ураження ворога.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника та 3 – по зенітно-ракетних комплексах ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 зенітно-ракетних комплексів противника, важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А “Солнцепьок”, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 станції радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів та 5 районів зосередження особового складу ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 1 серпня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку широкомасштабного вторгнення по 1 серпня 2023 року загальні втрати армії РФ склали близько 246 690 осіб. За минулу добу, 31 липня, Збройні сили знищили близько 500 окупантів та багато військової техніки ворога.

Про інші втрати противника – в новині.

Уночі російські окупаційні війська атакували Харків дронами.

“Щонайменше три прильоти. Усі у середмісті, у густо населених районах”, – о першій годині ночі повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Він додав, що один із дронів зруйнував два поверхи гуртожитку, де виникла пожежа. На місці працювали підрозділи ДСНС, інформація про постраждалих уточнювалася.

Цієї ночі російські диверсанти намагалися потрапити в Україну через Чернігівську область. Прикордонники відкрили по них вогонь.

У межах Семенівської громади прикордонники за допомогою тепловізора виявили чотирьох осіб, які рухалися з території Росії. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Клименко.

"По диверсантах одразу відкрили вогонь на ураження. І під вогневим впливом прикордонників ворог відступив. Для посилення цього напрямку на місце висунулися резерви підрозділів Держприкорднослужби та ЗСУ", – заявив він.

Три цивільних вантажних судна (з Ізраїлю, Греції та одне з турецько-грузинською реєстрацією) пройшли російську блокаду в Чорному морі та стали на якір в одному з українських зернових портів у дельті Дунаю.

Згідно з повідомленням Forbes, кораблі рухались з ввімкнутими радіотранспондерами, зробивши своє місцеперебування та курс видимими для всіх, хто має доступ до Інтернету та вебсайтів для відстеження суден.

Літаки НАТО ретельно стежили за кораблями, коли вони прямували до Ізмаїла, невеликого українського порту на річці Дунай. Ймовірно, судна будуть завантажувати зерно в Ізмаїлі, а потім повертатися в Чорне море і далі йти до іноземних портів.

"Повідомлення про три цивільні кораблі, які безперешкодно пливуть до України, можуть свідчити про те, що Росія або не бажає, або не в змозі здійснювати такі обшуки в цей час", – повідомило видання з посиланням на Інститут вивчення війни у Вашингтоні.

Цієї ночі безпілотники знову атакували Москву, і знову Москву-Сіті. Один БПЛА влучив у бізнес-центр Москва-Сіті, пошкоджено фасад будівлі на рівні 21 поверху. Мер столиці РФ Сергій Собянін заявив, що атака була відбита, пишуть російські джерела.

"Кілька безпілотників під час спроби прольоту до Москви були збиті засобами ППО. Один долетів до тієї ж вежі в "Сіті", що й минулого разу. Пошкоджено фасад на рівні 21 поверху. Екстрені служби працюють на місці події", – сказав Собянін.

Російські ЗМІ також повідомляють, що після вибуху біля "Москви-Сіті" піднявся дим, у будівлі вибите скло. У Міноборони РФ стверджують, що загалом було три безпілотники. Два з них нібито знищили засоби ППО над територією Одинцовського і Нарофомінського районів Московської області, а ще один безпілотник був подавлений засобами радіоелектронної боротьби та впав на територію комплексу нежитлових будівель "Москва-Сіті".

За даними "Shot", пошкоджено 150 "квадратів" заскління на будівлі бізнес-центру. На 21 поверсі вежі будівлі, яку атакував безпілотник, розташоване Міністерство економічного розвитку РФ.

Російські ЗМІ зазначають, що через атаку безпілотників тимчасово зупинено роботу московського аеропорту "Внуково", а літаки перенаправляють в інші аеропорти.

Війна вже давно не лише в телевізорі, якщо хтось із москвичів цього ще не зрозумів.

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