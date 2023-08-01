У Генштабі оцінили втрати ворога з початку широкомасштабної війни у 246 690 осіб

З початку широкомасштабного вторгнення по 1 серпня 2023 року загальні втрати армії РФ склали близько 246 690 осіб. За минулу добу, 31 липня, Збройні сили знищили близько 500 окупантів та багато військової техніки ворога.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.08.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 246 690 (+500) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4 216 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 8 205 (+17) од,

артилерійських систем – 4 839 (+23) од,

РСЗВ – 699 (+0) од,

засоби ППО ‒ 462 (+2) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 311 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 027 (+10),

крилаті ракети ‒ 1 347 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7 324 (+32) од,

спеціальна техніка ‒ 718 (+3).

Нагадаємо, учора Сили оборони України продовжували наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках.