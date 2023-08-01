Внаслідок російського обстрілу на Донеччині загинули двоє людей

Ще одна людина отримала поранення.

Російські військові 31 липня, близько 17:00, ймовірно зі ствольної та реактивної артилерії, обстріляли с. Зоряне Покровського району Донецької області.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на речницю прокуратури Донеччини Анастасію Мєдвєдєву.

“Внаслідок російської атаки від отриманих травм загинули двоє чоловіків 34 та 38 років, а дружина останнього отримала поранення. Її доправили до лікарні", - уточнила речниця.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України, а саме порушення законів та звичаїв війни.

С. Зоряне розташоване північно-західніше на 28 км від Авдіївки та за 8 км від Красногорівки. До повномасштабного вторгнення РФ в Україну у населеному пункті проживали понад 900 жителів.

Нагадаємо, 30 липня окупанти обстрілювали Костянтинівку на Донеччині, загинув чоловік і постраждало 5 людей.