Мешканку Харківщини підозрююють у співпраці з окупантами

Співробітники поліції викрили у Харківській області чергову колаборантку.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

48-річна жінка під час окупації Куп’янську добровільно погодилася обійняти посаду “виконуючої обов'язки спеціаліста сектору внутрішньої політики Дворічанського територіального управління” при окупаційній адміністрації держави-агресора.

Підозрювана приймала громадян, збирала документи на місцевих жителів, формувала списки осіб похилого віку з метою постановки їх на пенсійний облік.

Коли територію звільнили від російських окупаційних військ, жінка втекла.

Правоохоронці заочно повідомили порушниці про підозру за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Якщо провина жінки буде доведена, їй загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років, з конфіскацією майна або без такої.

Раніше співробітники поліції заочно повідомили мешканцю Ізюмського району Харківської області про підозру в колабораційній діяльності. 33-річний чоловік обіймав посаду “помічника чергового ізолятора тимчасового тримання” в “народній поліції”. На своїй посаді він слідкував за порядком в камерах, організовував харчування, віддавав затриманим в ізоляторі особам команди.