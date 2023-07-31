ЗСУ підтвердили успішний удар по Чонгарському мосту
ЗСУ підтвердили успішний удар по Чонгарському мосту
«Язичник у рясі»: кілька штрихів до портрета митрополита Павла Лебедя
«Язичник у рясі»: кілька штрихів до портрета митрополита Павла Лебедя
У Києві водій навмисно заблокував дорогу “швидкій”, яка перевозила дворічну дитину у критичному стані
У Києві водій навмисно заблокував дорогу “швидкій”, яка перевозила дворічну дитину у критичному стані
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
На фронті загинув актор фільму Сенцова "Носоріг" Євген Світличний
На фронті загинув актор фільму Сенцова "Носоріг" Євген Світличний
Роман Ващук: ”Найкраща стратегія відновлення – stop doing stupid shit”
Роман Ващук: ”Найкраща стратегія відновлення – stop doing stupid shit”
Росія вдарила по Кривому Рогу ракетами. Є влучання в житловий будинок та навчальний заклад (оновлено)
Росія вдарила по Кривому Рогу ракетами. Є влучання в житловий будинок та навчальний заклад (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Мешканку Харківщини підозрююють у співпраці з окупантами

Жінці повідомили про підозру заочно.

Мешканку Харківщини підозрююють у співпраці з окупантами
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Співробітники поліції викрили у Харківській області чергову колаборантку.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

48-річна жінка під час окупації Куп’янську добровільно погодилася обійняти посаду “виконуючої обов'язки спеціаліста сектору внутрішньої політики Дворічанського територіального управління” при окупаційній адміністрації держави-агресора.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Підозрювана приймала громадян, збирала документи на місцевих жителів, формувала списки осіб похилого віку з метою постановки їх на пенсійний облік.

Коли територію звільнили від російських окупаційних військ, жінка втекла.

Правоохоронці заочно повідомили порушниці про підозру за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Якщо провина жінки буде доведена, їй загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років, з конфіскацією майна або без такої.

Раніше співробітники поліції заочно повідомили мешканцю Ізюмського району Харківської області про підозру в колабораційній діяльності. 33-річний чоловік обіймав посаду “помічника чергового ізолятора тимчасового тримання” в “народній поліції”. На своїй посаді він слідкував за порядком в камерах, організовував харчування, віддавав затриманим в ізоляторі особам команди.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies