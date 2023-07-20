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Поліцейські підозрюють в співпраці з окупантами мешканця Харківщини

Чоловік добровільно працював у незаконно створеному “правоохоронному органі”. 

Поліцейські підозрюють в співпраці з окупантами мешканця Харківщини
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Співробітники поліції заочно повідомили мешканцю Ізюмського району Харківської області про підозру в колабораційній діяльності.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

З липня 2022 року 33-річний чоловік обіймав посаду “помічника чергового ізолятора тимчасового тримання” в “народній поліції”. На своїй посаді він слідкував за порядком в камерах, організовував харчування, віддавав затриманим в ізоляторі особам команди.

Напередодні звільнення Ізюму чоловік втік до Росії. щоб уникнути відповідальності за зраду інтересів України.

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За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує тюремне ув’язнення на строк до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Раніше в Ізюмському районі Харківської області поліція заочно повідомила про підозру 35-річному “народному міліціонеру”. Він з червня минулого року добровільно обійняв посаду “оперуповноваженого” у незаконно створеному “правоохоронному органі”.

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