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Данілов пообіцяв Росії "неприємні сюрпризи" від армії та флоту дронів

"Відповідь України на ракетні обстріли мирних міст і вбивство цивільних одна – це збільшення кількості й масштабів ударів по окупантах".

Данілов пообіцяв Росії "неприємні сюрпризи" від армії та флоту дронів
Фото: Укрінформ

Секретар Ради нацбезпеки та оборонии Олексій Данілов прокоментував інформацію про те, що Росія може атакувати цивільні судна в Чорному морі і вже заклала там додаткові морські міни.

Про це він написав у фейсбуці.

Данілов наголосив, що відповідь України на ракетні обстріли мирних міст і вбивство цивільних одна – це збільшення кількості й масштабів ударів по окупантах.

"Україна вже давно зібрала до купи всі «червоні лінії» Путіна, звила з них мотузку, на якій повісить російський імперський труп. Спроби залякати мають протилежний ефект і катастрофічні наслідки для РФ. Окупантів очікує багато неприємних сюрпризів і привітів – не тільки від армії дронів, але й від флоту дронів", – наголосив голова РНБО.

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"Одеським політикам колишньої Партії регіонів і ОПЗЖ саме час пояснити, як їх повзання по кремлівському килимку привело в Одесу «руський мир» і скільки крові це коштувало", - додав Данілов.

Нагадаємо, Росія вже декілька днів обстрілює зернову інфраструктуру півдня України після 17 липня, коли було в черговий раз підірвано Керченський міст і у той же день Росія відмовилася продовжувати зернову угоду.

Нещодавно Білий Дім повідомив, що Росія може атакувати цивільні судна в Чорному морі, вона вже заклала додаткові морські міни. США вважають, що Росія прикладає скоординовані зусилля, щоб виправдати будь-які напади на цивільні кораблі в Чорному морі та покласти провину за ці напади на Україну.

Міноборони України попредедило, що з 21 липня буде розглядати всі судна, які прямують до російських та окупованих портів у Чорному морі, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками.

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