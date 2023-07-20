Повернення командирів-азовців із Туреччини – це домовленість двох президентів. Додаткових вимог не було, – Єрмак

Повернення командирів захисників Азовсталі з Туреччини, де вони перебували після російського полону, було домовленістю між президентами України і Туреччини. Реджеп Таїп Ердоган додаткових вимог не висував, повідомив у інтервʼю LB.ua керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Зеленський звертався до Ердогана щодо повернення "азовців" додому. Президенти домовилися, що їх було можливо повернути саме тоді, коли це відбулося – під час візиту Зеленського в Туреччину на початку липня.

"Ніяких додаткових умов з боку Туреччини не висувалося. Вони достатньо довго там перебували («азовці» в Туреччині. – С.К.), і треба розуміти, через що ці хлопці пройшли. Безумовно, вони там в нормальних умовах, мали можливість підлікуватися. Я хотів би подякувати нашим турецьким партнерам, друзям за те, що вони й безпеку їхню забезпечили. Але прийшов час. І для них, безумовно, важко було залишатися там, розуміючи, що саме зараз відбувається в Україні. Війна ще не закінчилася, і для них, для людей, які захищали Азовсталь, це було психологічно дуже важко", – заявив Єрмак.

Він додав, що не в його компетенції говорити, чи повернуться командири на фронт.

"Вони сьогодні в Національній гвардії. Я думаю, що це буде вирішувати командування Національної гвардії, військове командування", – сказав він.

Нагадаємо, що пʼять командирів полку "Азов", які були звільнені з російського полону в вересні 2022, за домовленістю з Ердоганом мали до кінця війни перебувати в Туреччині.

Це командир "Азова", Герой України Денис Прокопенко ("Редіс"), його заступник Святослав Паламар ("Калина"), виконувач обов’язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський ("Волина"), Олег Хоменко та Денис Шлега з Нацгвардії України. Однак 8 липня, під час візиту Зеленського до Туреччини, їх вдалося забрати усіх на Батьківщину.