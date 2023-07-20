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СБУ повідомила про підозру двом генералам РФ, які командували придушенням мирних протестів під час окупації Херсона

Йдеться про генерал-майора Михайла Калупіна та генерала Дмитра Пєшакова.

СБУ повідомила про підозру двом генералам РФ, які командували придушенням мирних протестів під час окупації Херсона
Фото: СБУ

СБУ повідомила про підозру двом генералам РФ, які командували придушенням мирних протестів під час окупації Херсона. 

Про це повідомляє пресслужба СБУ. 

Служба безпеки заявила про встановлення осіб ще 14 воєнних злочинців РФ, які причетні до масових репресій проти цивільного населення на період окупації Херсона. 

Серед них – командир 50-ї окремої бригади оперативного призначення росгвардії генерал-майор Михайло Калупін. Саме він навесні 2022 року командував придушенням мирних акцій протесту у Херсоні проти російських загарбників. Тоді до учасників руху опору окупанти застосували світлошумові гранати та сльозогінний газ. Також окупанти били українських громадян гумовими кийками, а деякі з потерпілих отримали вогнепальні поранення.

Крім того, під час мирного протесту загарбники викрадали його учасників і відвозили їх до російських катівень, облаштованих у захоплених будівлях на території міста. Таким чином рашисти ув’язнили щонайменше 11 осіб.

Встановлено, що злочинний наказ на силовий розгін місцевих мітингів Калупін віддав іншому російському генералу – Дмитру Пєшакову. На той час він обіймав посаду командира посиленої тактичної групи 606-го центру спеціального призначення північно-кавказького округу військ росгвардії.

За даними слідства, у каральних заходах також брали участь:

  • полковник Олександр Науменко – заступник начальника управління федеральної служби військ росгвардії по ростовській області;
  • полковник Григорій Зан – начальник штабу 50-ї окремої бригади оперативного призначення росгвардії;
  • підполковник Дмитро Гапонов – начальник оперативного відділення – заступник начальника штабу 50-ї окремої бригади оперативного призначення росгвардії.

А також рядовий особовий склад цього окупаційного угруповання РФ:

  • Даниленко Едуард Костянтинович;
  • Джиганов Рінат Мовлітбердийович;
  • Дуйсенгалієв Мірхан Нуржанович;
  • Куулар Найдан Георгійович;
  • Масол Владислав Ігорович;
  • Мірзалієв Аділ Фазилович;
  • Совбанов Салман Кульмурзайович;
  • Туришев Сергій Михайлович;
  • Унегов Олександр Миколайович.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили 14 фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинені групою осіб).

Тривають комплексні заходи для встановлення їх місця перебування та притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, нещодавно генеральний прокурор повідомив, що українські суди винесли вироки понад 50 російським військовим за воєнні злочини. Наразі в Україні зареєстровано 98 100 злочинів агресії та воєнних злочинів, з них понад 95 тисяч – за порушення законів та звичаїв війни.

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