Росія може атакувати цивільні судна в Чорному морі, вона вже заклала додаткові морські міни, – Білий Дім

США вважають, що Росія прикладає скоординовані зусилля, щоб виправдати будь-які напади на цивільні кораблі в Чорному морі та покласти провину за ці напади на Україну.

Речник Ради національної безпеки Білого дому Адам Ходж заявив, що Росія може розширити націлювання на українські зернові потужності, включно з нападами на цивільні судна в Чорному морі.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми вважаємо, що це скоординовані зусилля, щоб виправдати будь-які напади на цивільні кораблі в Чорному морі та покласти провину за ці напади на Україну", - сказав Адам Ходж.

Він зазначив, що Росія оголосила, що всі кораблі, які прямують до українських портів у водах Чорного моря, вважатимуться потенційними перевізниками військових вантажів. Крім того, США мають інформацію, що Росія встановила додаткові морські міни на підходах до українських портів.

“На додаток до цих скоординованих зусиль у Чорному морі, ми вже спостерігали, що Росія обстріляла українські зернові експортні порти в Одесі ракетами та безпілотниками 18 та 19 липня, що призвело до знищення сільськогосподарської інфраструктури та 60 тис. тонн зерна”, — сказав він.

Нагадаємо, вчора президент України заявив, що російські терористи абсолютно свідомо цілили в інфраструктуру зернової угоди. Президент доручив МЗС активізувати контакти з партнерами для збільшення тиску на державу-терориста та продовження нормального експорту українського зерна.