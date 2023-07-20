Мер Одеси назвав нічну атаку росіян на місто “однією з найжахливіших ночей”
Мер Одеси назвав нічну атаку росіян на місто “однією з найжахливіших ночей”
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
«Повстання Спартака». Ображені російські генерали і «успіхи СВО»
«Повстання Спартака». Ображені російські генерали і «успіхи СВО»
У Криму палає і вибухає полігон із боєприпасами
У Криму палає і вибухає полігон із боєприпасами
У ГУР спростували причетність до вибухів на полігоні в Криму (уточнено)
У ГУР спростували причетність до вибухів на полігоні в Криму (уточнено)
Ростислав Шурма: «Донбас відновлювати в точно такому вигляді, як він був – шлях в нікуди»
Ростислав Шурма: «Донбас відновлювати в точно такому вигляді, як він був – шлях в нікуди»
Росія атакувала в Одеській області портову і критичну інфраструктуру. Є поранені
Росія атакувала в Одеській області портову і критичну інфраструктуру. Є поранені
Росія під ранок атакувала Житомирську область, є влучання
Росія під ранок атакувала Житомирську область, є влучання
Полігон і Амазон. Захід знає, навіщо він постачає сюди новітнє озброєння
Полігон і Амазон. Захід знає, навіщо він постачає сюди новітнє озброєння
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія може атакувати цивільні судна в Чорному морі, вона вже заклала додаткові морські міни, – Білий Дім

США вважають, що Росія прикладає скоординовані зусилля, щоб виправдати будь-які напади на цивільні кораблі в Чорному морі та покласти провину за ці напади на Україну.

Росія може атакувати цивільні судна в Чорному морі, вона вже заклала додаткові морські міни, – Білий Дім
Ілюстративне фото: російський військовий корабель
Фото: EPA/UPG

Речник Ради національної безпеки Білого дому Адам Ходж заявив, що Росія може розширити націлювання на українські зернові потужності, включно з нападами на цивільні судна в Чорному морі. 

Про це повідомляє Reuters. 

"Ми вважаємо, що це скоординовані зусилля, щоб виправдати будь-які напади на цивільні кораблі в Чорному морі та покласти провину за ці напади на Україну", - сказав Адам Ходж.

Він зазначив, що Росія оголосила, що всі кораблі, які прямують до українських портів у водах Чорного моря, вважатимуться потенційними перевізниками військових вантажів. Крім того, США мають інформацію, що Росія встановила додаткові морські міни на підходах до українських портів.

“На додаток до цих скоординованих зусиль у Чорному морі, ми вже спостерігали, що Росія обстріляла українські зернові експортні порти в Одесі ракетами та безпілотниками 18 та 19 липня, що призвело до знищення сільськогосподарської інфраструктури та 60 тис. тонн зерна”, — сказав він.

Нагадаємо, вчора президент України заявив, що російські терористи абсолютно свідомо цілили в інфраструктуру зернової угоди. Президент доручив МЗС активізувати контакти з партнерами для збільшення тиску на державу-терориста та продовження нормального експорту українського зерна.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies