Чорноморський флот РФ тепер братиме активнішу роль у зриві будь-якої торгівлі, − британська розвідка

Москва вважатиме, що "всі судна, які наближаються до України, перевозять зброю".

Після виходу Росії зі зернової угоди Чорноморський флот РФ, ймовірно, тепер братиме активнішу роль у зриві будь-якої торгівлі, яка триває.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на розвідку.

Однак операції з блокування ЧФ будуть під загрозою через українські надводні кораблі без екіпажу та крилаті ракети берегової оборони.

“Росія, ймовірно, прийняла рішення вийти (зі зернової угоди, - ред.) раніше, оскільки вирішила, що угода більше не відповідає її інтересам. Росія замаскувала це дезінформацією, стверджуючи, що її вихід натомість пов’язаний із занепокоєнням, що цивільні судна є під загрозою через українські міни та що Україна використовувала зерновий коридор у військових цілях, не надавши доказів для цих тверджень”, − йдеться у повідомленні.

19 липня Міноборони Росії заявило, що буде вважати, що всі судна, які наближаються до України, перевозять зброю.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 July 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Vmve0bMlM4 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 20, 2023

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський наголосив, що "зерновий коридор" має працювати незалежно від того, чи братиме в ньому участь РФ. Угода щодо експорту зерна – з Туреччиною та ООН – залишається чинною.

17 липня прессекретар президента РФ Путіна Дмитрій Пєсков заявив про зупинку дії "зернової угоди". Причиною розриву домовленості він назвав те, що "не виконана частина угоди, яка стосується Росії".