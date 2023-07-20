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Чорноморський флот РФ тепер братиме активнішу роль у зриві будь-якої торгівлі, − британська розвідка

Москва вважатиме, що "всі судна, які наближаються до України, перевозять зброю".

Чорноморський флот РФ тепер братиме активнішу роль у зриві будь-якої торгівлі, − британська розвідка
Фото: EPA/UPG

Після виходу Росії зі зернової угоди Чорноморський флот РФ, ймовірно, тепер братиме активнішу роль у зриві будь-якої торгівлі, яка триває. 

Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на розвідку.

Однак операції з блокування ЧФ будуть під загрозою через українські надводні кораблі без екіпажу та крилаті ракети берегової оборони.

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“Росія, ймовірно, прийняла рішення вийти (зі зернової угоди, - ред.) раніше, оскільки вирішила, що угода більше не відповідає її інтересам. Росія замаскувала це дезінформацією, стверджуючи, що її вихід натомість пов’язаний із занепокоєнням, що цивільні судна є під загрозою через українські міни та що Україна використовувала зерновий коридор у військових цілях, не надавши доказів для цих тверджень”, − йдеться у повідомленні.

19 липня Міноборони Росії заявило, що буде вважати, що всі судна, які наближаються до України, перевозять зброю.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський наголосив, що "зерновий коридор" має працювати незалежно від того, чи братиме в ньому участь РФ. Угода щодо експорту зерна – з Туреччиною та ООН – залишається чинною. 

17 липня прессекретар президента РФ Путіна Дмитрій Пєсков заявив про зупинку дії "зернової угоди". Причиною розриву домовленості він назвав те, що "не виконана частина угоди, яка стосується Росії".

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