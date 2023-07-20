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Уранці росіяни обстріляли Вовчанськ на Харківщині, загинув чоловік

На місце влучань виїхали екстрені служби.

Уранці росіяни обстріляли Вовчанськ на Харківщині, загинув чоловік
Фото: скріншот

Сьогодні зранку російські окупанти вкотре обстріляли місто Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. В результаті атаки загинув 40-річний цивільний чоловік.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Протягом середи 19 липня ворог з мінометів, ствольної та реактивної артилерії та іншого озброєння обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.

Учора окупанти кілька разів били по Вовчанську. Внаслідок атак у місті пошкоджені щонайменше 4 приватні житлові будинки, господарчі споруди. Спалахнули пожежі.

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У результаті обстрілів Куп'янська з самохідного міномету "Тюльпан" пошкоджені щонайменше 11 приватних житлових будинків.

Також ворог обстрілював околиці сіл Івашки та Одноробівка Богодухівського району, населені пункти Дворічна, Западне та Синьківка Куп'янського, Козача Лопань та Стрілеча Харківського та інші.

Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 7 га території та знешкодили 76 вибухонебезпечних предметів.

На Куп'янському напрямку Збройні сили надійно тримають оборону та нищать ворога. Просування вперед у росіян немає.

Нагадаємо, росіяни регулярно обстрілюють прикордонні та прифронтові території Харківщини. Так, вдень 18 липня російська окупаційна армія обстріляла Дворічну, внаслідок чого загинув літній чоловік.

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