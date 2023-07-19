Головне за день. Середа, 19 липня

19 бойових зіткнень на сході, наступальні дії Сил оборони, новий пакет безпекової допомоги від США, ймовірність ворожої провокації на ЗАЕС. Яким запам’ятається 511-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. За добу відбулось 19 бойових зіткнень.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 19 липня – в нашій новині.

За оцінкою Київського безпекового форуму, Україна негайно потребує посилення власних можливостей ведення повітряної війни через значне нарощування Росією виробництва ракет, перевагу у повітрі і зміну тактики на полі бою.

Під удар росіян потрапив порт у Чорноморську, де було знищено 60 тис. тонн зерна, які призначалися для відправки до Китаю. Про це у своєму вечірньому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

Він наголосив, що сьогоднішня нічна атака по Одещині була чи не найбільшою за весь час повномасштабної війни "спробою Росії завдати болю Одесі". Президент підкреслив, що завдяки ППО наслідки удару були менші, ніж могли б бути. За його словами, у портах, які були атаковані сьогодні, зберігається близько мільйона тонн продовольства - той обсяг продукції, який давно мали б доставити у країни-споживачі в Африці та Азії.

Глава держави додав, що у громадах, які постраждали від ударів цієї ночі, вже почалися першочергові ремонтні роботи.

Президент Володимир Зеленський прийняв у Києві премʼєр-міністра Ірландії Лео Варадкара.

Серед тем для обговорення — безпека, політична взаємодія та справедливість для України, а також економічна взаємодія.

"Хоч Ірландія є нейтральною країною, ця нейтральність не означає байдужості, і це дуже важливо. Дякуємо за всю підтримку!" – написав український президент.

Ірландія не входить до складу НАТО та має традиційний нейтральний статус, хоч він і не закріплений у конституції. Після початку повномасштабної війни в Україні в республіці почали обговорювати доцільність нейтралітету. Ірландська армія досить "скромна" – менше 8000 при населені в 5 млн. Ірландія також не має танків та далекобійної артилерії.

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет безпекової допомоги Україні. Цей пакет, який включає критично важливі засоби протиповітряної оборони та боєприпаси, буде надано в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).

Що отримає Україна в рамках цього пакета на загальну суму 1,3 млрд доларів – в новині.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про плани росіян здійснити чергову збройну провокацію на території Запорізької атомної електростанції "під чужим прапором".

"Імовірно найближчим часом окупанти планують організацію чергової збройної провокації на території Запорізької атомної електростанції. З цією метою "департамент військової контррозвідки" ФСБ поширює серед особового складу окупаційного контингенту інформацію про начебто підготовку українськими Силами безпеки й оборони штурму ЗАЕС", - йдеться у повідомленні.

Для здійснення провокації на ЗАЕС спецслужби окупантів стверджують, що нібито наприкінці липня буде організовано штурм атомної станції. За їхніми словами, у ньому мають взяти участь "штурмові групи" і неназвані "добровольчі озброєні підрозділи" України.

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